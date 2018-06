Elmely Kro har fået nyt forpagterpar. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Ny køkkenchef med konkurrencegen

Holbæk - 08. juni 2018 kl. 12:10 Af Lisbeth A. Rasmussen

Det nye forpagterpar, der skal drive Elmely Kro ved Ugerløse videre, når den nuværende forpagter Poul Bøje Nielsen slipper tøjlerne med udgangen af juli, er fundet.

Det er ægteparret Kia og Patrick Bach Dalin, der overtager kroen. Hun skal stå for restauranten, og han er chef i køkkenet.

- Jeg har tårnhøje ambitioner for stedet. Det skal også være mad for folket, men når de går ud og spiser hos os, skal de lige have den ekstra oplevelse, siger Patric Bach Dalin.

Han har stået i lære på to et-stjernede Michelin-restauranter - Kiin Kiin på Nørrebro og Søllerød Kro. Han skiftede fra den københavnske thai-restaurant til kroen i Søllerød efter nogle måneder for at få det mere klassiske køkken med i sin uddannelse.

Derudover har han de seneste fire år drevet Øl & Brød og Hyggehjørnet på Vesterbro sammen med en kollega fra elevtiden og bryggeriet Mikkeller. Det er henholdsvis en smørrebrødsrestaurant og en morgenmadsrestaurant.

Men nu er lysten der til at stå på helt egne ben og skabe et familieforetagende.

Derudover har Patrick Bach Dalin også planer om at dyrke sit konkurrencegen på Elmely Kro. Han har under sin elevtid været med til at vinde DM for kokkeelever samt det nordiske mesterskab og også titlen son Young Chef.