Tania og Rasmus Klæbel er det nye købmandspar i Jyderup?s Rema 1000. - Vi håber at kunderne også bemærker den gode stemning vi skaber i butikken, så det bliver en fornøjelse at handle hos »Tania og Rasmus, ikke »bare« i Rema 1000, siger de. Foto: Elisa Hauerbach

Ny købmand hos Rema 1000

Holbæk - 22. august 2019

Rasmus Klæbel er ny købmand i Rema 1000, Jyderup.

Butikken driver han sammen med sin hustru,Tania Klæbel. Begge har lang erfaring fra branchen - og lysten til at prøve det selvstændige liv af, og blive chef i egen butik, har nu ført dem til Jyderup.

- Jeg har været 10 år i Netto, næsten 10 år i Fakta og det sidste år i Rema 1000 - som souschef, for at blive forberedt på livet som selvstændig købmand. Tania har været butikschef i tre forskellige Faktabutikker de sidste 10 år, og selv om der er underligt at slippe det vante, er vi glade for vores beslutning, fortæller Rasmus.

Chef i egen butik

Den lange brancheerfaring (herunder som butikschefer) har de allerede ladet skinne igennem i forhold til kunderne i Jyderup.

- Vi er imødekommende og hilser på dem, der kommer ind i butikken og vil gerne have at de føler sig velkomne. Vi ønsker, at Rema 1000 skal være den butik, hvor kunderne kan få alt det de leder efter, uanset hvornår de handler. I Rema 1000's forretningskoncept er der en stor grad af selvstændighed og det synes vi er supergodt. Der er selvfølgelig et grundsortiment, vi skal forhandle, men der ud over kan vi lade de lokale behov få rum, og det betyder at vi er meget lydhøre overfor ønsker fra vores kunder. Det er jo en stor, lækker butik med masser af muligheder, som det gælder om at bruge bedst muligt, siger parret.

Ingen grund til bekymring

Starten hos Rema 1000, som ligger på adressen Markvænget 1, lige ud til Holbækvej, har været overvældende god for Rasmus og Tania Klæbel. Den bekymring de havde på forhånd, for om kunderne nu ville tage godt imod dem, er forlængst skrinlagt.

- Det er dejligt at fornemme tilfredshed over butikken og vores vareudbud. Med den gode stemning vi har her, tror vi også at kunderne oftere vil søge i vores retning, så de forhåbentligt tager hen for at handle hos »Tania og Rasmus« - ikke »bare« i Rema 1000, slutter parret, som privat bor i Grevinge med deres fire børn.