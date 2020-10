Bag den Grønne Kiosk i Smedelundsgade står Susanne Vang Larsen og Shivan Al-Salihi. De satser på vegetarisk og vegansk slik og almindelige kioskvarer. Privatfoto.

Ny kiosk med vegetarisk og vegansk bland-selv-slik

Holbæk - 21. oktober 2020 kl. 07:19 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Kæresteparret Susanne Vang Larsen og Shivan Al-Salihi har sammen åbnet slikbutikken Den Grønne Kiosk, Smedelundsgade 42.

De er begge veganere og syntes, der manglede en kiosk med vegetarisk og vegansk bland-selv-slik.

- Når vi var ude at handle, var det svært at finde ud af ingredienserne, og man skulle læse mange indholdsdeklarationer for at hitte ud af, hvad slikket indeholdt, siger Shivan Al-Salihi.

- Det virker også forkert, at dyrene skal lide, siger Susanne Vang Larsen og fortsætter. - For eksempel kommer E120, som giver farve til meget rødt og gulligt slik, fra nogle skjoldlus, som bliver mast, så farven kan udvindes. Det er helt unødvendigt, og det samme er den gelatine, man får fra dyrefedt mest fra grise, forklarer hun.

Parret har i de første uger siden åbningen oplevet, at der er mange unge og børnefamilier mellem kunderne. - Foruden vegetarerne og veganerne kommer her også muslimer, som lægger vægt på, at der ikke er gelatine fra svin i de vingummier og lakridser, vi sælger, siger Susanne Vang Larsen.

De nye kioskejere har fået gode råd til opstarten fra Shivan Al-Salihis forældre, som har Kiosk & Slikland på Tidemandsvej. - De har blandt andet hjulpet os med anbefaling af revisor og leverandører, siger Shivan Al-Salihi.

Den Grønne Kiosk vil foruden det vegetariske og veganske slik også have almindelige kioskvarer. Det er planen på et tidspunkt at udvide med sukkerfrit bland-selv-slik.