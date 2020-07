Se billedserie Indehaver af The Travelling Band, Jette Storm, har foruden den nye butik i Holbæk også webshop og forretning i Hornbæk. Foto Jette Bundgaard.

Ny interiør-forretning i centrum

Holbæk - 12. juli 2020 kl. 07:26 Af Jette Bundgaard

Interiør-butikken The Travelling Band er åbnet Ahlgade 7. Forud for åbningen var der blevet malet hvidt alle vegne og fjernet tæpper, så de gamle gulvbrædder er kommet frem i dagens lys. Butikslokalet ånder nu sammen med de møbler og andet boligtilhør, som er udstillet her på smagfuld vis.

I butikken finder man blandt andet glas, flettede kurve, boligtekstiler i form af puder og tæpper, moderne hørsofaer og gamle indiske skabe, som er malet i lette, nordiske nuancer.

Indehaver af The Travelling Band, Jette Storm, driver sammen med fem ansatte sine forretninger fra hovedkonteret i Nordhavnen i København. Foruden en omfattende webshop har hun også en fysisk butik i Hornbæk.

- At valget faldt på Holbæk som stedet for en ny forretning skyldes ikke mindst den gode beliggenhed på Ahlgade, det store opland og de mange sommerhuse i Odsherred, siger hun.

Allerede inden navnet var kommet op på facaden, og varerne var på plads, kunne Jette Storm mærke interessen fra forbipasserende. - Der var nogle, som sagde, at de syntes, det lignede The Travelling Band. Det glæder mig, for det viser, at man kender vores DNA, som kombinerer gammelt indisk design og produktionsmetoder med en minimalistisk, skandinavisk stil, fortæller Jette Storm, der jævnligt udlåner varer til indretningsarkitekterne fra Alt for Damerne, Elle og Bo Bedre.

- 80 procent af det, vi sælger, er noget, vi enten selv har fundet eller har fået produceret i Indien. Det gør udvalget unikt, siger Jette Storm, som hvert år har mange rejsedage i kalenderen, hvor hun er på opkøb med sin nærmeste medarbejder, Lene Lyngs. Foruden Indien rejser de også i Marokko og Frankrig og håndplukker netop det, som passer ind i The Travelling Band-stilen.

- Man behøver ikke udskifte hele sit hjem for at forny det. Hos os kan man blive inspireret af farver og kvaliteter og købe nogle enkelte ting og en stemning med hjem, forklarer Jette Storm.

Der er ansat to nye - lokale - medarbejdere, Anne Gall Seward og Jette Arnoppe McAneny i The Travelling Band i Holbæk. Jette Storm vil også selv være i forretningen, så tit det kan lade sig gøre, og glæder sig til at møde kunderne.