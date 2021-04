Den kommende Lejre Højskole regner med at åbne for de første elever i januar 2023. I spidsen står bestyrelses- formand Lotte Eghøj (tv.) og forstander Heidi Hansen. Foto: Agnete Vistar

Ny højskole kan styrke Kystliv Holbæk

Lejre Højskole har netop sendt en fondsansøgning af sted. Giver den pote, kan det give to millioner kroner til Kystliv Holbæk. Det er også nødvendigt. For hvis Kystliv Holbæk skal være højskole-entreprenør, kræver det mere grej og mere mandskab.

- Der skal selvfølgelig være helt rene linjer, så økonomien er skilt ad. De nye højskoleaktiviteter skal helt og holdent dækkes af højskolen. Hvis det kommer op at stå, vil det kræve en hel del ekstra materiel - for eksempel flere joller - og det er blandt andet dét, højskolen netop har søgt fondsstøtte til, forklarer Ture Møller, som står for Kystliv Holbæk.

- Vi synes jo selv, at ideen med Kystliv Holbæk er rigtig god. Men det er nu også godt at få bekræftet, at det ikke kun er os i Holbæk, der kan se perspektiverne. Der er også folk udefra, som kan se ideen, og vi glæder os meget til at samarbejde med den nye højskole i Lejre.