Se billedserie Kenneth Haderup Laursen er indehaver af Haderup Glas, der ligger på Holbækvej 46 i Jyderup. Fotos: Elisa Hauerbach

Ny glarmester med speciale i glasværn

Holbæk - 25. marts 2021 kl. 07:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Jyderups (nye) glarmester kommer gerne - som det hører faget til - og skifter alle former for ruder, der er smadret eller punkterede, men hans speciale er tilpasning og opsætning af glasværn.

- Man ringer bare, så kommer jeg. Også når opgaven lyder på udskiftning af termoruder, udskiftning af hele vindues - og dørpartier, samt indramning af billeder, fortæller indehaver Kenneth Haderup Laursen.

Der er måske ikke mange, som ved det, men tidligere på året gik den tidligere glarmester, Henrik Winther, bort - efter et sygdomsforløb.

I mellemtiden har Jyderup fået ny glarmester, der holder til i lokalerne på Holbækvej 46, som tidligere (blandt andet) har huset et skiltefirma og et bilklargøringsværksted. Virksomheden, der blev startet i 2018, hedder Haderup Glas.

- Vi havde forhandlet om at jeg skulle overtage Henriks virksomhed og drive den videre i mit navn, men vores banker kunne ikke blive enige om en aftale, så da jeg hørte om dette sted, besluttede jeg at flytte min virksomhed fra Hedehusene og herud. Vi har allerede købt hus i Viskinge, har vores tidligere hus til salg - og glæder os til at flytte herud permanent, fortæller glarmesteren.

Lokal forankring er vigtig Han kender alle kroge af branchen og har tidligere blandt andet kørt som freelancer, som indlejer hos andre glarmestre. Det var i øvrigt i den forbindelse, han lærte den tidligere glarmester at kende, og en gang imellem har han nu en af de tidligere svende med ud på større opgaver, for han ved, at dem, der i forvejen er kendt i lokalområdet også er vellidte hos kunderne.

- Jeg har allerede fået kontakt til mange, der er blevet mine kunder. Jeg har blandt andet udført arbejde for boligforeninger, forretningsdrivende og private. Jeg har ikke gjort meget ud af at fortælle at jeg var startet, for jeg mener at forretningen skal udvikle sig stille og roligt. Det var i øvrigt også umuligt at afholde en reception i forbindelse med åbningen, men jeg sætter altid flaget ud, når jeg er her, og man er velkommen til at kigge ind, siger han.

Udvikler kreative spejlløsninger Når Kenneth ikke er travlt beskæftiget med at løse opgaver for kunder, går han rundt og nørkler med at istandsætte gamle staldvinduer og lave dem om til flotte spejle. Det er meget tilfredstillende for ham at være kreativ og udvikle nye koncepter, man kan blandt andet glæde sig til et nyt spejlbeklædt nøgleskab, der er under produktion i værkstedet.

Aktiv fritid - Det er vigtigt for mig og min familie at gå all-inn, når vi starter noget op og tager beslutninger. Men vi har to teenagedøtre, der lige skulle være færdige med det, de havde gang i, før vi kunne flytte, slutter glarmesteren, der også har planer om at blive aktiv i det lokale foreningsliv, da han er tidligere karateinstruktør og har en datter, der er med på det danske karate-landshold.