Se billedserie Annette Bischoff (tv) har åbnet sin butik op for Thea Rytters (th) nye garnbutik, der åbnede lørdag den 13. april. Fotos: Sabine Lai Ovesen

Send til din ven. X Artiklen: Ny garnbutik vil skabe liv og kreativt fællesskab Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny garnbutik vil skabe liv og kreativt fællesskab

Holbæk - 21. april 2019 kl. 07:00 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var egentlig ikke ideen om en butik, der trak i 31-årige Thea Rytter, der sidste lørdag åbnede en ny garnbutik i de tilstødende lokaler hos Bischoff i Blegstræde.

Det handler mere om at skabe plads til kreative strikkefællesskaber for strikkeentusiaster og andre håndværksinteresserede i Holbæk og omegn.

- Butikken er blevet en hybrid: en strikkecafé, kontor, butik og værksted på én gang. Ideen til en butik kom fra, at jeg og flere andre manglede et sted at mødes og strikke, fortælle Thea Rytter, der står bag strikkefirmaet VaskavullaKnit, som garnbutikken er opkaldt efter.

Halvandet års tanker Det er Annette Bischoff, der ejer kunsthåndværkbutikken Bischoff i Blegstræde, der udlejer en del af sin butik. Og hun havde længe tænkt på at dele butikslokalerne med andre håndværkskreative. Faktisk havde hun og Thea Rytter talt løst og fast om en garnbutik i halvandet år, uden at der kom handling på.

- Jeg har haft butik i 14 år her, og det sidste halvandet år har jeg tænkt over, hvad lokalerne skulle bruges til. For fire uger siden fandt Thea og jeg en løsning, siger Annette Bischoff, der glæder sig til at få mere liv ind i huset.

- Hvis man som lille butik skal overleve, skal man tænke alternativt, og man skal kunne byde på noget andet. Strik passer godt ind i dansk kunsthåndværk, og der kan komme mere liv i huset - og det fortjener det, uddyber hun.

Workshop og caféer Thea Rytter bruger meget af sin fritid på at strikke, og hun har tidligere været med til at arrangere strikkebio i Holbæk og har forsøgt at få strikkecaféer op at stå. Da intet er af det er blevet til vedvarende arrangementer, har hun manglet et sted at mødes med andre strikkeentusiaster.

- Jeg ser ikke mig selv som en konkurrent til de to gode garnbutikker, vi har i byen, men mere som et sted, hvor man kan mødes og strikke. Og jeg har fået gode tilbagemeldinger på nyheden om en butik allerede, for folk skriver »det er lige det, vi har manglet!«, siger den nye butiksejer, der har mange ideer til kommende arrangementer.

- Jeg tænker på forskellige faste koncepter, der for eksempel kan køre hver måned eller hver uge. Men jeg er meget åben over for input, så kalenderen kan blive formet af kunderne. Jeg håber, folk vil tage det til sig og komme med ideer, fortæller Thea Rytter, der byder alle velkomne.

- Høj som lav, alle kan komme. Jeg har en forkærlighed for begynderstrikkere, for der har vi alle været, og dem vil jeg gerne tage alvorligt, uddyber hun.

Ramt af gal strikkepind Thea Rytter begyndte at strikke, da hun fik sit første barn i starten af 20'erne. Hun blev hurtigt bidt af det og blev ambitiøs omkring at blive rigtig god. Nu har hun sit eget strikkefirma ved siden af sit fuldtidsarbejde i København.

I firmaet VaskavullaKnit kreerer hun sine egne strikkeopskrifter, som blandt andet er udgivet i to strikkebøger.

- Strik er alt for mig. Det lyder plat, men strik er allestedsnærværende i mit liv, siger hun og deler, hvordan hun bestiller garn om aftenen, strikker i toget og brygger på strikkeopskrifter, når hun putter sine tre børn.

- Drømmen er at kunne leve af strik i form af opskrifter, butikken, firmaet og formidling af strik, afslører hun.

Til at starte med står Thea Rytter i butikken om lørdagen og en eftermiddag om ugen. Vil man købe garn andre dage, kan Annette Bischoff hjælpe.