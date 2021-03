Ny forstander på højskolen

Ansættelsesudvalget har peget på ham, som den rigtige til at afløse skolens nuværende forstander, Poul Henrik Jensen, der har valgt at søge nye græsgange.

- Jeg glæder mig til at videreføre Jyderup Højskoles værdier om social og grøn bæredygtighed og kunstens vigtige rolle i samfundet. Og så glæder jeg mig først og fremmest til at møde eleverne og personalet, fortæller han i en pressemeddelelse.

Lena Brostrøm er formand for højskolens bestyrelse, og hun er sikker på, at ma har fundet den rigtige mand til jobbet.

- Vi har valgt Gert, fordi vi mener, at han kan og vil tage Jyderup Højskole til nye højder. Hans værdier og fremtidsvisioner matcher Jyderup Højskole. Og med hans analytiske sans, organisatoriske evner, nysgerrighed samt evner og erfaringer med at relatere til og skabe forandring for og med unge er vi sikre på, at han bliver en stærk fremtidig forstander for Jyderup Højskole, fortæller hun i pressemeddelsen.