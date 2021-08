Se billedserie Niels Rasmussens arbejde med at fremstille de to nye andehuse (th.) til gadekæret i Kundby skaffede ham del i den første uddeling af forskønnelsesprisen fra Kundby Lokalforum. Foto: Jens Wollesen

Ny forskønnelsespris blev uddelt

Holbæk - 24. august 2021 kl. 11:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det var en forsinket generalforsamling, som Kundby Lokalforum mandag aften fik gennemført. Til gengæld var planen for afviklingen af aftenens punkter forud for tidsplanen. Det ændrede sig dog, da man nåede til borgermødet vedrørende planerne om vindmøller i Vognserup, der omtales i en anden artikel.

- Der er mange år siden, jeg har set så mange til generalforsamling, bemærkede formanden for Kundby Lokalforum, Susanne Knudsen, i velkomsten i samlingssalen på Kundby Friskole. Fra begyndelsen var der måske 60-70 deltagere, mens det nærmede sig 100, da vindmøllerne kom på tapetet.

Lokalforum har blandt andet beskæftiget sig med bosætningsstrategien, hvor der arbejdes med at få mulighed for, at der kan opføres nye boliger på markerne lige øst for friskolen.

Trods coronaen har aktiviteterne i Kundby Fitness­park ikke på noget tidspunkt ligget stille. Fitnessparken blev indviet i 2011, og der er på det seneste sket udskiftning af dele af materialet.

Formand stopper i 2022 Kundby Dagen har ligget stille de seneste to somre.

- Vi skal have en diskussion, om dagen skal genopstå, eller om den skal afløses af sportsdagen på stadion, sagde Susanne Knudsen i sin beretning.

Sportsdagen blev efter flere års pause atter afviklet den 7. august med Kundby IF som arrangør.

En større renovering af gadekæret på Bygaden i Kundby var skitseret til at koste 250.000 kroner. Det kunne der ikke skaffes penge til, og i stedet blev der foretaget oprensning af drænene for 2000 kroner.

I øvrigt blev der i forbindelse med beretningen vist en ny film på et par minutter, som gerne skulle være med til at tiltrække nye borgere.

Regnskabet, der blev fremlagt af kasserer Lind Holmegaard, viste et underskud på 22.486 kroner. Det svarer dog til et beløb, som Lokalforum mangler at få udbetalt.

Ved valget til bestyrelsen blev Kim Aarenstrup valgt i stedet for Mia Tiedkte, der ikke ønskede at genopstille efter cirka fem år. Susanne Knudsen blev genvalgt. Samtidig bebudede hun, at hun stopper ved den næste generalforsamling. Hun har været formand for Kundby Lokalforum fra starten. Det begyndte med en hvidbog i 2001 og en etablering af Lokalforum få år senere.

Skov i stedet for sump I forbindelse med generalforsamlingen blev der også orienteret om projektet med en folkeskov på et 2,5 hektar stort område øst for Sognegårdsvej. Arealet har i mange år været udlagt til boligområde, uden at det har ført til noget.

I daglig tale kaldes området »sumpen«, fortalte Susanne Knudsen, som fortalte om projektet sammen med David Bækgaard-Johansen, som er Holbæk Kommunes fællesskaber, der er tilknyttet Kundby. Der bevares i den nordlige del af området en stor parcelhusgrund.

Et andet projekt handler om gadekæret i Torslunde, som kommunens pulje Rum til Fællesskab har ydet 55.000 kroner til.

- Det er en branddam, og det er et stort vildnis, så man kan faktisk ikke få øje på vandet, bemærkede Susanne Knudsen.

Det skal afklares, om der er forurening i gadekæret. For at åbne op, skal der fældes en masse træer, og der skal indhegnes og sås nyt.

Ny forskønnelsespris En ny forskønnelsespris blev torsdag aften uddelt for første gang. Fremover kan der indstilles kandidater til prisen, fortalte Søren Christensen fra bestyrelsen. Denne gang havde Lokalforums bestyrelse valgt modtagerne af prisen.

Den blev delt i to, og den ene gik til Trine Eskildsen og Jimmy Slesvig, der ikke var til stede, da de er på ferie. Parret har, sammen med flere andre på Kirkebakken, taget initiativ til at rydde et område med træer i hjørnet ved Dagli'Brugsens parkeringsplads, ind mod præstegården. På arealet er der nu opstillet borde og bænke.

Den anden del af prisen gik til Niels Rasmussen, som har lavet to nye andehuse til gadekæret i Kundby. Han har malet tingene ved gadekæret i 20 år, og andehusene var så slidte, at de måtte fornyes, og der er nu også lys på dem om aftenen. Før var andehusene også oversvømmede, men nu er der flamingo under, så de kan flyde, fortalte Niels Rasmussen. Han kunne tilføje, at der i år er udklækket 26 ællinger, men der er nu kun fire tilbage.