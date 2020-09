Lena Brostrøm bringer et netværk af nyttige forbindelser med sig i sit nye virke som formand for Jyderup Højskole.

Ny formand for Jyderup Højskole

- Nu er der et rigtig flot indhold på Jyderup Højskole og styr på det økonomiske. Så er det tid til langsigtet strategi- og visionsarbejde, og det glæder jeg mig til at gå i gang med, siger Lena Brostrøm Dideriksen i en pressemeddelelse.

Den nye formand har været formand for Dansk Artist Forbund og siddet i en række andre kulturbestyrelser. Gennem det arbejde har hun opbygget et solidt netværk i kulturbranchen og på det kulturpolitiske område, som hun vil trække på i arbejdet på højskolen.

- Jeg lægger meget vægt på samtalen. En højskole er et samlingssted både for elever, men også for folk udefra. Hvordan kan og skal højskolerne byde ind i befolkningens hverdag? Hvordan ønsker vi, at vores unge tager del i samfundet? Den slags emner vil jeg gerne diskutere, siger hun.