En ny støtteforening skal være til gavn for Holbæk Sportsby og lokallivet. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny forening skal skaffe større arrangementer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny forening skal skaffe større arrangementer

Holbæk - 27. februar 2020 kl. 14:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sparekassen Sjælland-Fyn inviterer mandag den 16. marts kl. 16.30 til et møde i Holbæk Sportsby.

Formålet er at afdække interessen for at skabe en støtte- og eventforening, der både organisatorisk og finansielt har de nødvendige kræfter til at trække større nationale og internationale sports-, kultur- og erhvervsarrangementer til Holbæk.

Hos sparekassen mener man, at sportsbyen åbner helt nye muligheder for at tiltrække store nationale og internationale arrangementer til Holbæk. Foreningen er som udgangspunkt tænkt som en støtteforening, hvor sportsbyen er omdrejningspunkt. Men det er også muligt, at foreningen kan medvirke til og samarbejde om at løfte større arrangementer andre steder i Holbæk.

Der peges fra sparekassens side i en pressemeddelelse på, at mange aktører i Holbæk arrangerer events. Eksemplerne er Davis Cup-tennis i sportsbyen i marts, og i april kommer verdens største børne­­­­tea­ter­festival Aprilfestival. Havnekulturfestivalen Skvulp og Tour de France i 2021 er andre eksempler.

- Mulighederne i sportsbyen og i Holbæk er mange og spændende, hvis vi kan lægge alle gode kræfter sammen i et stærkt fællesskab, siger Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn i pressemeddelelsen.

Skal bidrage til udvikling

Støtteforeningens formål er at skabe større overskudsgivende arrangementer, der kan bidrage til udvikling af sportsbyen samt af Holbæk by og havn og dermed tiltrække større events og nationale konkurrencer til egnen. Samtidig kan der måske sikres indtægter til at styrke foreningernes arbejde i sportsbyen.

Hvis der er opbakning blandt byens foreninger og andre interessenter, og hvis der er frivillige kræfter, der vil danne et fællesskab og deltage i arbejdet, vil sparekassen sikre, at støtteforeningen har de nødvendige finansielle kræfter, der skal til for at tiltrække arrangementer og skabe endnu flere aktiviteter og berige sports- og kulturlivet i sportsbyen og i Holbæk.

Vig Festival nævnes som en af rollemodellerne for, hvordan lokale foreninger kan gå sammen og skabe noget exceptionelt. Derfor en af hovedarkitekterne bag festivalen, Roland Petersen, inviteret til at holde et indlæg på mødet 16. marts under titlen, »Hvad kræver det at skabe en fælles stærk støtte- og eventforening?«.

Herefter vil debatten være åben, og sparekassen vil være vært ved dagens ret fra sportsbyens restaurant.

Tilmelding til arrangementet kan ske via mail til lpe@spks.dk og bk@holbaek­sportsby.dk med tilmeldingsfrist 12. marts.

For at sikre plads til alle er der et maksimum på to deltagere fra hver forening.