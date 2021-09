Se billedserie Den nye erhvervsbygning i Holbæk Sportsby er oppe i fuld højde, fire etager. Foreløbig er facaden hvid, men den bliver i det færdige resultat ligesom beklædningen på sportsbyens hovedbygning. Foto: Mie Neel

Ny erhvervsbygning skyder op

Holbæk - 16. september 2021 kl. 15:49 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Inden årets udgang forventes alle de knap 4000 kvadratmeter i det nye erhvervsbyggeri i Holbæk Sportsby at være udlejet.

Det er i hvert fald meldingen fra Lars Petersson, som er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn. Sparekassen gik i foråret sammen med andre investorer om at investere de 75 millioner kroner, som byggeriet på Sports Allé 5 i Holbæk koster. Det er ikke oplyst, hvem de øvrige investorer er.

Foreløbig er der kun skrevet lejekontrakt for den øverste af de fire etager. Her flytter Revision & Rådgivningsgruppen (RR Gruppen) ind. Virksomheden har i flere år været interesseret i at få plads i bygningen, men der måtte først vedtages en ny lokalplan i februar 2020, før det blev muligt.

Før da var det et krav, at aktiviteterne i bygningen skulle have relation til idræt, sundhed eller kultur. Nu er det kun et krav for stueetagen.

Interesse fra flere lejere Arbejdet med opførelsen af den nye bygning gik i gang omkring 1. maj. Foreløbig er farven hvid, men beklædningen vil i det færdige resultat blive ligesom hovedbygningen i sportsbyen.

Hovedentreprenør på byggeriet er Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, Hagested. Det er også Morten C. Henriksens selskab HSB Erhverv ApS, der ejer grunden, som blev købt af Holbæk Kommune.

Ifølge Lars Petersson forløber byggeriet planmæssigt, og det forventes færdigt i april næste år. Derefter vil indretningen ske, så lejerne kan flytte ind hen over sommeren.

En lejer er interesseret i den næstøverste etage, som er reserveret, og det er til kontorer.

- Der er ikke skrevet noget under, men jeg forventer, at det sker inden for den kommende måned. Der forhandles om indretningen. Og på førstesalen er næsten en halv etage reserveret til en lejer fra behandlermiljøet, fortæller Lars Petersson.

Nye og moderne lokaler Han venter, at der måske også inden for den kommende måneds tid kan underskrives en aftale om lejemålet på førstesalen.

- Der er ganske stor interesse fra behandlermiljøet. Mange vil gerne have nye og moderne lokaler. Vi overvejer at indrette for eksempel 500 kvadratmeter, en halv etage, på førstesalen til et område, hvor behandlere kan leje sig ind på mindre arealer, måske 20-25 kvadratmeter, og med fælles reception, forklarer Lars Petersson.

Der er i øvrigt planer om at invitere til åbent hus for behandlermiljøet, så aktørerne kan se nærmere på mulighederne.

Lars Petersson synes i øvrigt, at den nye erhvervsbygning lukker forboldstadionet pænt af i den sydlige ende.

- Og der er gjort plads til, at der senere kan bygges tilskuertribuner, men det er der slet ikke aktuelle planer om, siger Lars Petersson.

Han mener i øvrigt, at med den interesse, der har været for at leje sig ind i erhvervsbygningen, så kunne der opføres yderligere 4000 kvadratmeter i den nordlige ende. Uden at der dog er nogen planer i den retning.

Parkeringshus afventer Et andet sted i byen har Sparekassen Sjælland-Fyn planer om at opføre et parkeringshus. I foråret købte pengeinstituttet et areal på vestsiden af bygningen på Østre Havnevej 11. Arealet havde hidtil været lejet til parkering for sparekassens medarbejdere.

Lars Petersson fortalte i maj, at det var under overvejelse at opføre et parkeringshus. En lokalplan fra december 2020 tillader et p-hus i tre dæk.

- Vi klapper lige hesten, fordi prisen på materialer er steget. Vi kommer stadig til at bygge et parkeringshus en dag, for behovet for p-pladser er udtalt. Men vi vil lige se, om materialepriserne falder til ro igen. Jeg tror, at vi inden nytår kommer til at sætte nogle streger for, hvordan vi bygger. Det skal passe ind i havnens miljø, og det bliver ikke bare en betonklods. Vi vll sørge for, det ser ordenligt ud, lover Lars Petersson.