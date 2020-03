Ny ejer af populær garnforretning

- Det er et vildt spring, vi tager i livet som familie. Min mand og jeg har fire børn. Da de ældste var små, legede vi med tanken om at flytte ud på landet. Dengang blev det ikke til noget, men nu er Claus og jeg efterhånden blevet 53 år og vores yngste børn 13 og 15, så vi tænkte, at nu skulle det være alvor. Samtidig med, at vi så på en ejendom ved Vipperød, opdagede jeg ved et tilfælde, at Tove skulle lukke Garnbixen. Det endte med at blive en pakkeløsning med både nyt job, ny bolig og ny skole for børnene, som også glæder sig, siger Annette Kolding, der er regnskabsuddannet.