Lars Karlsen (stående) er netop ansat som ny beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen efter at have været konstitueret i stillingen i godt et år.

Ny direktør for beredskabet er på plads

Holbæk - 31. august 2020

Efter et års tid som konstitueret på posten er Lars Karlsen mandag blev udpeget som den nye og permanente beredskabsdirektør i Vestsjællands Brandvæsen.

Det oplyser beredskabet i en pressemeddelelses udsendt fra Holbæk Kommune mandag middag.

Beslutningen om at ansætte Lars Karlsen som beredskabsdirektør blev truffet mandag formiddag på et virtuelt møde i Beredskabskommissionen, der har Holbæk Kommunes borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), som formand. Hun har også stået i spidsen for det ansættelsesudvalg, der har fundet frem til Lars Karlsen som den rette mand på posten.

Han tiltræder formelt 1. september - altså i morgen, tirsdag, men har altså i praksis bestridt stillingen siden daværende beredskabsdirektør Helle Søeberg blev fritstillet i august sidste år.

Beredskabskommissionens formand er glad for, at direktør-spørgsmålet nu er afklaret.

- Det glæder mig, at vi nu har fået fastansat en ny beredskabsdirektør for Vestsjællands Brandvæsen. Lars Karlsen er ny som direktør, men en utrolig erfaren herre inden for beredskabet. Han ved selv, hvordan det er, når alarmen lyder, og man skal træde til for at gøre en forskel for andre. Derfor er jeg sikker på, at han bliver en god leder for ansatte og frivillige i brandvæsenet, siger Christina Krzyrosiak Hansen i pressemeddelelsen.

Stammer fra Højby 57-årige Lars Karlsen blev ansat i Vestsjællands Brandvæsen som operativ leder for den nordlige del af beredskabet, da det blev dannet i 2016. Forinden var han viceberedskabschef i Odsherred Brandvæsen, som fusionerede ind i Vestsjællands Brandvæsen.

Lars Karlsen stammer da også fra Højby. Som 18-årig uddannede han sig som plejer på Psykiatrihospitalet i Annebergparken, hvor han arbejdede frem til 1989.

Her søgte han ind til Falck som redder og var i 12 år på en Falck-station i København.

Efter tiden som redder arbejdede han i fire år som lægeassistent på det daværende Vestsjællands Amts lægeambulance. Han har været ambulancestationsleder i Holbæk, Asnæs, Nykøbing og Snertinge, og inden ansættelsen i Odsherred Brandvæsen var Lars Karlsen stationsleder for Falck i Ringsted.

Ifølge mandagens pressemeddelelse har Lars Karlsen i tiden som konstitueret beredskabsdirektør stået i spidsen for en »reorganisering og udarbejdet en fælles retning med et nyt værdisæt, ny vision og mission. Den nye fælles retning er beredskabets ledestjerne og den fremtid, virksomheden ser for sig,« lyder det i pressemeddelelsen.

- Jeg ser frem til mange succeshistorier med mine medarbejdere og frivillige. Mit mål er, at Vestsjællands Brandvæsen skal være et borgernært beredskab, hvor det forebyggende arbejde og den beredskabsmæssige indsats skaber størst mulig tryghed og sikkerhed for borgere, virksomheder og kommuner i lokalområderne, siger den ny beredskabsdirektør i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Jeg ser frem til at bidrage til videreudvikling af Vestsjællands Brandvæsen i tæt samarbejde med den nye ledelse, medarbejdere, frivillige, kommunerne, beredskabskommissionen og øvrige interessenter, siger Lars Karlsen.

Blandt de kommende store opgaver for beredskabsdirektøren er skilsmissen ved årsskiftet, når Lejre og Sorø Kommuner forlader Vestsjællands Brandvæsen. Herefter er der tre kommuner tilbage i samarbejdet, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.