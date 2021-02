Hans Andersen er ny direktør i Behandlingsstederne Søbæk i Jyderup. PR-foto Foto: Lindskov

Ny direktør for Søbæk

Holbæk - 01. februar 2021 kl. 16:06 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Behandlingsstederne Søbæk, Jyderup, har fået ny direktør. Hans Andersen kommer fra en stilling som tilbudschef i Center for det specialiserede botilbud Boserup i Københavns Kommune.

Han afløser Kenneth Engstrøm, der blev ansat for knap et år siden. Han er i dag begyndt i nyt job som driftschef i Specialisterne.

Hans Andersen er 50 år og har siden 2007 arbejdet med anbringelser af unge og voksne.

Han vil fortsætte Kenneth Engstrøms arbejde med at udvikle Behandlingsstederne Søbæk. Med sig har Hans Andersen erfaring fra fem år som viceforstander på en institution med seks botilbud, intern skole, produktionsskole og café, fem år som centerleder i Roskilde Kommune, et år som myndighedschef i Næstved Kommune og et par år som tilbudsschef.

Hans plan er at være synlig og komme ud på Søbæks mange enheder for at mærke dynamikken mellem børn, medarbejdere og ledere, siger han i en pressemeddelelse. Samtidig skal medarbejdere og ledere vide, at hans dør altid står åben.

Behandlingsstederne Sø- bæk beskæftiger i dag cirka 200 medarbejdere i 14 specialiserede afdelinger med behandling og undervisning af børn og unge fra tre til 30 år.