Ny dato for Skvulp

I øjeblikket har festivalledelsen og Skvulps bestyrelse travlt med at få det sidste på plads efter aflysningen af årets Skvulp, der skulle være afholdt den 19. til 20. juni. Dette arbejde er ved at falde på plads, og bestyrelsen har inden længe et præcist overblik over de økonomiske konsekvenser af aflysningen, der skyldtes regeringens forbud mod større forsamlinger.