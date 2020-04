Charlotte Larsen er fra 1. maj ikke længere fungerende chef for Aktiv hele livet. Hun er valgt som chefen blandt 22 ansøgere. Foto: Privatfoto

Ny chef er et kendt ansigt

Holbæk - 21. april 2020

I trekvart år har stillingsbetegnelsen været konstitueret chef for Aktiv hele livet i Holbæk. Fra 1. maj er Charlotte Larsen, Tjebberup, ikke længere fungerende. Ansættelsesudvalget har valgt hende som chef for ældre- sundheds- og voksenspecialområdet i Holbæk Kommune.

Det er kommunens store velfærdsområde med udfordringer, erkender hun.

- Men Aktiv hele livet hviler på et godt fundament og er i en god retning. Jeg har ikke planer om de store ændringer, men selvfølgelig skal der udvikles ud fra kommunalbestyrelsens retning, bemærker Charlotte Larsen.

Der kom 22 ansøgninger til stillingen, oplyser Lene Magnussen, som er direktør for udvalgsområderne ældre og sundhed, socialudvalget, børn og skole, Socialtilsyn Øst og med i ansættelsesudvalget.

- Charlotte Larsen er valgt, fordi hun er en dygtig chef med stor faglighed og erfaring inden for området. Det er en stor stilling, som spænder bredt og indebærer et stort ansvar. Det kræver en kompetent leder som Charlotte, fastslår Lene Magnussen.

Charlotte Larsen forlader stillingen som leder af sundhed og pleje i kommunen, som hun har haft siden 2017.

Hun blev uddannet sygeplejersker i 1994 og arbejdede efterfølgende på Gentofte og Holbæk Sygehus.

For 15 år siden blev hun ansat som teamleder ved ældreboligerne ved Elisabeth Centret i Holbæk med ansvar for pleje og omsorgsenheden. Derefter blev hun centerleder ved plejeenhederne Holbækhus, Hesseløvej og Elisabet Centret.

I 2012 blev ansvaret udvidet som leder af hjemmepleje og plejecentrene i Holbæk, og i forbindelse med en ny organisering i 2015 blev hun leder for område midt med ansvar for alle plejecentre og hjemmeplejen, og bo- og dagtilbud voksenspecialområdet.

Charlotte Larsen har suppleret sin sygeplejerskeuddannelse med en masteruddannelse i offentlig ledelse - master of public governance. Charlotte Larsen blev konstitueret chef, da Thomas Richelieu skiftede job i sommeren 2019.