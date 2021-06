Sådan kan en ny Ahlgade komme til at tage sig ud. Forholdene for fodgængere og cyklister er forbedret. Men der er stadig plads til biler. Illustration fra bymidteplanen Foto: Holbæk Kommune

Ny bymidteplan: Ahlgade skal have et bilfrit torv

Holbæk - 10. juni 2021 kl. 12:15 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Bymidten i Holbæk vil få en anden karakter over de næste 10 år, hvis en ny bymidteplan føres ud i livet.

Den lægger blandt andet op til, at Torvet i Ahlgade bliver et rigtigt torv - uden biltrafik. Bilerne skal stadig have adgang til Ahlgade, men det er slut med at køre gennem gaden fra den ene ende til den anden.

Det er en arbejdsgruppe, hvor alle partier er med, som står bag udviklingsplanen, som behandles i Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag i næste uge.

Det er dog ikke en juridisk bindende plan. Hvert element i planen kræver en særskilt beslutning i kommunalbestyrelsen.

Men med bymidteplanen er der sat en retning for, hvad der skal ske med bymidten - der er en langsigtet kurs, man kan navigere efter.

Det helt overordnede mål er ikke nyt: Holbæk skal have en bymidte, som både borgerne selv og folk udefra er glade for at opholde sig i. Dét vil sikre, at butikker og cafeer trives - både nu og om 10 år.

En af de mere markante ændringer er altså, at Torvet skal være bilfrit. Kører man ind ad Ahlgade vestfra, må man ud igen ved Blegstræde. Og kommer man østfra, må man vende om lige før Torvet.

En bærende idé i hele bymidteplanen er, at den gennemgående biltrafik fokuseres på »den indre ringgade«, det vil sige Havnevej, Borgmester N.E. Hansensvej, Dampmøllevej og Valdemar Sejrsvej. Inden for ringgaden er der stadig plads til bilerne, men de må i højere grad indrette sig efter fodgængere og cyklister.

Det skal stadig være nemt at parkere, og bymidteplanen slår blandt andet et slag for flere parkeringshuse. De optager mindre plads, uden at det går ud over antallet af parkeringspladser.

