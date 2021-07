Politikere og embedsmænd har flere gange været i Ugerløse i de årelange bestræbelser på at finde en placering til en ny dagligvareforretning. Nu har Ugerløse fundet sit endelige bud. Foto: Morten D. Christensen

Ny butik ved siden af brugsen

Holbæk - 02. juli 2021 kl. 15:34 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En ny dagligvareforretning i Ugerløse skal ligge på Hovedgaden 38-42 ved siden af Dagli'Brugsen.

Sådan lyder den indstilling, Ugerløse Lokalforum har sendt til Holbæk Kommune.

Dermed er der sat punktum i en årelang diskussion i byen, hvor tidligere lokalforummer har haft meget svært ved at nå til enighed om placeringen af en ny dagligvareforretning.

Men den seneste udgave af lokalforum er lykkedes med at få hele byen inddraget og taget i ed. Senest ved borgermødet den 18. maj, hvor over 100 fremmødte fik linet argumenterne op.

Tre placeringer var i spil, men to af dem lå på den anden side af Hovedgaden. Her siger sagkundskaben, at to konkurrerende dagligvareforretninger godt kan trives begge to, hvis de vel at mærke ligger klos op ad hinanden. Og efter en gennemgribende renovering er Dagli'Brugsen nu også i en form, hvor den kan klare en konkurrent, lød en vurdering på mødet.

Der skulle også være kunder nok til to forretninger. 10.000-12.000 biler kører dagligt gennem Ugerløse, og det er noget, som dagligvarekæderne finder mere end interessant. Holbæk Kommune bliver bombarderet med ansøgninger, fortalte borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) på borgermødet i maj.

Men kommunen har ikke lyst til at trække en placering ned over hovedet på Ugerløse - kommunen ville have, at Ugerløse selv skulle pege på en placering.

Og det er altså sket nu.

»Ny« bestyrelse er klar På borgermødet i maj var stemningen for Hovedgaden 38-42 - kun ganske få havde indvendinger.

Og den situation blev på sin vis genspejlet, da Ugerløse Lokalforum havde generalforsamling i sidste uge. Også her var der opbakning til bestyrelsens beslutning - med enkelte indvendinger fra Anders Pedersen, som repræsenterer Beboer- og Kulturhuset.

For det nu ikke længere helt nye lokalforum har det været afgørende at inddrage hele byen, og det ses også i bestyrelsen, som har hele 13 medlemmer.

Her skelner man mellem borgerrepræsentanter og repræsentanter for vigtige aktører i byen.

Blandt borgerrepræsentanter måtte der kampvalg til med fem kandidater til fire ledige poster. Det gav genvalg til Line Sandberg Jagd Frederiksen, Niels Bang Hansen og René Abild, mens Tommy Barkum overtog pladsen fra Susanne Horndrup.

Tommy Barkum har hidtil været aktør-repræsentant for Beboer- og Kulturhuset, men den plads indtages nu af Anders Pedersen.

Men samlet set er der altså god stabilitet i lokalforum, og ved konstitueringen var der heller ingen slinger i valsen: Anders Rasmussen og Rene Møller fortsætter som henholdsvis formand og næstformand.

Opgaven er løst Anders Rasmussen er godt tilfreds med udviklingen i lokalforums arbejde.

- Vi havde en bundet opgave med at pege på et sted til en ny butik. Alle har været inddraget, og vi har nu peget på placeringen ved siden af brugsen. Så er dén opgave løst - med stor opbakning fra byen, siger Anders Rasmussen.

Klar til trin 2 og 3 - Men for Ugerløse er det kun ét element ud af tre. Nu skal vi igen have gang i arbejdsgrupper, som skal se på nye boliger og arbejde videre med tankerne om en eller anden form for hal eller multihus. Der får vi - med kommunens hjælp - en konsulent ind over til at få processen til at glide. Og så har vi også lige fået tilsagn fra LAG, som vil give os konsulentbistand til fondssøgning. Alt i alt kører det rigtig godt, opsummerer den genvalgte lokalforum-formand.