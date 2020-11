Ny butik med galleri

På væggene i den nye livsstilsbutik, vil man kunne se dansk kunst, som er til salg. I starten vil det være fra parrets egen samling, men i takt med at der gives plads for andre, vil det være lovende danske kunstnere, man vil kunne se og købe værker af.

- Man støder en gang imellem på et charmerende møbel, som er for godt til at smide ud, og som med lidt kærlig pleje kan få et helt nyt udtryk og blive anvendeligt igen. Det er den slags møbler, vi sætter i stand og sælger. Der er ikke to, som er ens, og det er en genial måde at genbruge på. Vi kalder det faktisk ikke for genbrug, men for upcycling, for der er andre, som har haft glæde af møblerne, før de kommer forbi vores værksted og derefter ud i butikken, siger Kenny Reno videre.