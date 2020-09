Ny butik i stalden

Susanne Rose Petersen, som tidligere har boet i Svogerslev og haft forretningen »Korsbæk« på Ahlgade i Roskilde, flyttede for knap et år siden 'vestpå' med sin mand. Den stråtækte idyl er virkeliggørelsen af parrets drøm om et liv på landet med smukke omgivelser og masser af plads.