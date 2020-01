Se billedserie Detlef von Holst: - Heldigvis er vi ikke der endnu, hvor vi bliver nødt til at lægge kirker i dvale. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Ny brug af kirke i stedet for dvale

Holbæk - 30. januar 2020

Flere steder i Danmark er der gang i en debat om antallet af kirker. Er der for mange? Skal nogle af kirkerne fra middelalderen lægges i dvale og kun bruges ved særlige lejligheder?

I Holbæk Provsti er der 32 kirker.

- Heldigvis er vi ikke der endnu, hvor vi bliver nødt til at lægge kirker i dvale. Økonomien i vores provsti er stadigvæk sådan, at vi kan holde de 32 kirker i stand, Man kan sige, at det, vi har gjort med Sdr. Asmindrup Kirke, er en måde at tage en kirke ud af den daglige drift, men at gøre det på en mere konstruktiv måde end blot at lade den ligge og ikke bruge den, siger Detlef von Holst, der er provst i Holbæk Provsti.

Sdr. Asmindrup Kirke har gennemgået en omfattende renovering og ny-indretning og bruges nu til nye former for gudstjenester.

Om situationen i Holbæk Provsti fortsætter Detlef von Holst:

- Tendensen hos os er, at vi skal have dannet lidt større enheder, hvor flere sogne og kirker går sammen i såkaldte pastorater, hvor præsterne betjener kirker mere efter, hvor meget, de bliver brugt. Nogle kirker skal måske kun have gudstjeneste en gang eller to om måneden i stedet for hver søndag. Nogle steder kan det måske være endnu sjældnere.

- Min personlige holdning er, at vi skal tænke på udgifterne. Vi skal hellere bruge vores midler til livet i kirkerne end kun til mursten, selv om vi naturligvis som folkekirke har et ansvar for at bevare kulturarven. Vi kan nok ikke igennem alle tider bevare de over 2300 kirker i Danmark, og vi kan desværre heller ikke holde gang i alle de flotte, gamle præstegårde, vi har, siger Detlef von Holst.

Ulla Kjær, seniorforsker på Nationalmuseet, understreger over for Jyllands-Posten, at vi i Danmark kun har få håndfulde middelalder-bygninger ud over kirkerne.