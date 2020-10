Ditte Huus med maskinen, der blandt andet måler synsstyrken så nøjagtigt, at man nu kan ramme styrken i brillens glas i hundrededele, i stedet for i kvarte. Så man kan eksempelvis have - 3,1 i styrke og få glasset lavet derefter. Foto: Elisa Hauerbach.

Ny brillekollektion og supermaskine

- Er man til klassisk minimalisme eller stærke farver i innovativt dansk design? Uanset hvad man foretrækker, så er der en unik mulighed for at få professionel, personlig vejledning, når Sanne Forup fra Fleye Copenhagen besøger os. Det er bare vigtigt, at man husker at bestille tid til at blive guidet og vejledt i hvilke farver og former, der klæder en, siger Sarah-Marie Sørensen fra Nyt Syn i Jyderup.