Kommunen, politiet og DSB skal fremover arbejde tættere sammen for at stoppe og forebygge uro på Holbæk Station. Foto: Victoria Magnussen

Ny bred indsats mod uromagere

Holbæk - 11. maj 2021 kl. 12:04 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Knivstikkerier, røverier og andre ulovligheder på Holbæk Station har igen trukket overskrifter. Men nu vil Holbæk Kommune, politiet og DSB arbejde tæt sammen i en række tiltag, som skal sikre ro og tryghed.

Mandag holdt partiernes gruppeformænd møde, hvor også politiet og UngHolbæk var til stede.

- Status er, at det mest drejer sig om et lille mindretal på cirka 30 unge, der laver ballade og skaber utryghed. Både kommunen og politiet gør allerede en indsats, men vi vil nu sætte mere tryk på. Det er ikke rimeligt, at det store flertal skal føle sig utrygge på grund af en lille gruppe, der laver ballade, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Da parterne mødtes mandag, gjorde politiet opmærksom på, at kriminaliteten i Holbæk rent faktisk er faldet de sidste par år.

Men en lille gruppe unge - både under og over 18 år - går altså mod tendensen.

Mere politi Både politiet og UngHolbæk har allerede øget deres tilstedeværelse ved stationen. Og borgmesteren oplyser, at politiet overvejer, om det er muligt at bruge bestemmelserne om opholdsforbud for nogle personer.

Men nu skal den samlede indsats intensiveres.

En del af indsatsen handler om at få fat i voksne, som kan forebygge ballade.

Forældre på banen UngHolbæk skal inddrage Natteravnene, forældre og foreninger i et samarbejde om at forebygge ballade og om at håndtere uroen, når det alligevel sker. Borgmesteren og Emrah Tuncer (R) vil mødes med to-kulturelle foreninger for at sikre, at de er med i samarbejdet.

SSP-medarbejderne er selvsagt også med ind over, og derudover vil parterne - kommunen, DSB og politiet - lave et samarbejdsforum, så man fremover hurtigt kan lave en fælles indsats til at forebygge og afhjælpe ballade.

På den lidt længere bane skal der ses på selve indretningen af stationen og stationsområdet. Måske kan de fysiske rammer ændres, så det i sig selv øger trygheden.

Tryghedsvagter Som tidligere omtalt har Venstre foreslået, at kommunen skal se på muligheden for at bruge tryghedsvagter.

Lovgrundlaget er ikke helt på plads. Men på mødet i går var der enighed om, at kommunens administration skal nu undersøge, om en eller anden form for vagter er noget, som kan bruges på stationen, Markedspladsen og andre steder i byen, hvor der færdes mange mennesker.

- Samlet set var det et godt og konstruktivt møde, og det glæder mig, at alle partier kan arbejde sammen om det her, siger Christina Krzyrosiak Hansen.