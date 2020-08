Se billedserie Roelof Witmans, Rikke Bianca Colburn og Mathilde Sørine Poulsen glæder sig til at fjerne afdækningspapiret på ruderne og åbne fredag. Foto: Morten D. Christensen

Ny bogcafé vil skabe intimscene i byen

Holbæk - 31. august 2020 Af Morten D. Christensen

Det kan godt være, at de er omgivet af tudsegamle bøger, tegneserier, grammofonplader og sågar kassettebånd, men der er intet bedaget over Rikke Bianca Colburn, Mathilde Sørine Poulsen og Roelof Witmans.

Deres energi og glæde er åbenlys, da Nordvestnyt kigger inden for i Smedelundsgade, hvor de tre lige nu tager reoler ned, sætter nye op, rykker rundt på stakkevis af bøger og alt hvad der er brug for, når man er dage fra at åbne en ny bogcafé.

Det gør de nemlig på fredag, når Bogart Bogcafé åbner i Smedelundsgade 32A - nabolokalerne til Antikvariatet Bogart, der lukkede i sommer.

Og selv om de har overtaget bøger, plader, ja alt inventar fra den tidligere ejer gennem 43 år, Jørgen Thomsen, kommer de tre også med masser af nye ideer til, hvordan den kommende Bogart Bogcafé skal være anno 2020.

Som navnet mere end antyder bliver de antikvariske bøger suppleret af en café, hvor man kan komme ind fra gaden, købe en god kop kaffe, et stykke kage og så ellers læne sig tilbage med en god bog.

- Det bliver en bogcafé i sin reneste form, siger Roelof Witmans.

Børn og mere musik For at få plads til cafeen rykker de ind i nabolokalerne, hvor Holbæk Symaskiner tidligere lå, og det er her de arbejder intenst på at blive klar til åbningen på fredag klokken 10.

Den dag er der aftensalg i Holbæk, og Bogart Bogcafé får klokken 19.30 besøg af Marie Carmen Koppel til en koncert foran butikken. Og om eftermiddagen klokken 16 er der højtlæsning for børn.

Netop koncerter og højtlæsning er blandt de ny tiltag fra trekløveret bag Bogart Bogcafé.

- Vi vil gerne skabe en ny intimscene i Holbæk, siger Rikke Colburn, der er opvokset i Holbæk og selv kommet i det »gamle« Bogart, og nu er flyttet fra København til Orø.

- Det skal være et supplement til de steder, der allerede findes i Holbæk. Vi vil gerne give plads til upcoming kunstnere. Ikke kun musikere, men også lyrikere, skuespillere eller andre, der udtrykker sig kunstnerisk, uddyber Mathilde Poulsen, der har en uddannelse som boghandler og ansat i en københavnsk bogcafé bag sig.

Derfor vil Bogart Bogcafé lave jævnlige såkaldte »open mic«-aftener - altså aftener, hvor mikrofonen populært sagt bliver givet fri til, at folk med noget på hjerte kan præsentere det for et publikum.

Men der vil også blive arrangeret koncerter med mere etablerede navne, som Marie Carmen Koppel på fredag er et godt eksempel på.

Og i det daglige vil Bogart Bogcafé altså også gerne åbne sige mere op for børnefamilierne. Der vil være en afdeling med børne- og ungdomsbøger, hvor der bliver mulighed for at sidde og læse. Og som nævnt vil bogcafeen også med jævne mellemrum invitere til højtlæsning for børn.

Endelig bliver der også lavet en særskilt musikafdeling, hvor der bliver mulighed for at sidde og lytte til plader, inden man eventuelt køber en gammel lp med hjem.

Respekt for ånden Det er også planen, at alle titler i butikken skal kunne købes via en hjemmeside, som dog endnu ikke er oppe at køre.

De tre iværksættere har hver især lavet mange forskellige ting, og de har først lært hinanden at kende i de senere år på et kursus.

For Mathilde Poulsen er det en gammel drøm om at åbne sin egen bogcafé, der nu bliver indfriet. Og da Jørgen Thomsen i vinter fortalte hende, at antikvariatet var til salg, var det en oplagt mulighed.

Hun fik Rikke Colburn med på ideen om at skabe deres egen bogcafé, og i den proces fandt de og Roelof Witmans gensidigt ud af, at han også skulle med ombord.

Trods de nye ideer, har de alle tre et ønske om at holde fast i noget af den ånd, der herskede i Jørgen Thomsens gamle antikvariat.

- Vi har selvfølgelig vores måde at drive Bogart Bogcafé på, men det er med stor respekt for den måde, Jørgen Thomsen drev sit antikvariat på. Vi håber, at dem, der kom hos ham, stadig vil komme hos os, siger Roelof Witmans.