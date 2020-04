Gennem mange års erfaring med sorgarbejde og sine egne oplevelser med at miste en voksen søn har sognepræst Lise Trap konstateret, at sorg for nogle mennesker også fører noget positivt med sig.

Ny bog: Håndsrækning til dem, der oplever, at sorg også kan føre noget godt med sig

Noget andet er at skulle forholde sig til, at man måske midt i sorgen efter den afdøde kan få en oplevelse af, at man på nogle områder forandrer sig og måske endda til det bedre.

Én ting er at skulle leve videre med savnet og sorgen, når man mister en elsket ægtefælle, et barn eller en anden person, man var nært knyttet til.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her