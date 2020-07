Ny bagerafdeling i Føtex

Varehuschef i Føtex i Holbæk, Lene Lauritzen, kunne for nylig byde kunderne indenfor i en helt ny bagerafdeling, i området til venstre for indgangen.

Lige som i den 'gamle' bagerforretning er her tre kasseapparater og siddepladser, hvor man kan nyde en kop kaffe og et stykke kage. Her er også det samme gode sortiment, kunderne kender. Den største forskel er der nye lækre butiksinventar og den ekstra plads til både kunder og bagværk.