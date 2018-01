Ny app til tip om fejl og mangler

Mobilen er god at have ved sin side, hvis man som borger i Holbæk Kommune støder på en overfyldt skraldespand, ser bjørneklo eller færdes på en vej med huller.

Siden 2013 har det nemlig været muligt at underrette kommunen om problemerne via kommunens hjemmeside eller via en app på telefonen. Nu er der kommet en ny »Giv et praj«-app. Holbæk Kommune har nemlig skiftet leverandør, og derfor skal man sørge for at hente den nye app, da den gamle ikke længere dur.