Ny affaldsordning giver problemer

Siden årsskiftet har flere husstande i Holbæk Kommnue oplevet problemer med, at affaldet ikke blev hentet til tiden. Det skyldes, at der i det nye år blev indført en ny ordning på flere områder. Efter vanskelighederne har operatøren blandt andet indsat flere folk på opgaven, og tingene er ved at normalisere sig.

Den nye ordning for indsamling af affald betød, at der blev indført nye tømmedage og nye ruter, ligesom der blev taget nye skraldebiler i brug. Skraldemændene har skullet vænne sig til de nye forhold, og nogle af folkene er også nye i området.

Ifølge Annette Vangslev, der er affaldschef hos Fors A/S, har problemerne vist sig spredt i det meste af kommunen. Det har betydet, at kundeservice hos Fors har haft travlt.

En af årsagerne til forsinkelsen var, at de nye skraldebiler først skulle leveres. En anden årsag var, at det tog længere tid at få forholdene omkring overgangen fra tømning hver sjette uge til hver fjerde eller ottende uge af det genanvendelige affald på plads. Kunderne skulle vælge, hvor ofte de ønskede at få tømt beholderne med glas, papir, plast og metal.