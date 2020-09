Han har været jurist i tre år, er lige blevet advokat - men har en snes års erfaring i jura.Foto: Claus Sørensen.

Send til din ven. X Artiklen: Ny advokat vender hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny advokat vender hjem

Holbæk - 30. september 2020 kl. 07:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Når Flemming Rasmussen, 55 år, den 1. oktober begynder hos MachenhauerNielsen Advokater i Holbæk, udvides staben med en mand, der ikke ligefrem er gået til paragrafferne den slagne vej. Han har været konditor

Vejen fra drømmen om at blive politimand til at komme hjem til Nordvestsjælland og virke som juridisk rådgiver for folk i lokalområdet har været lang og lærerig.

- For mig bliver det som at vende hjem. Jeg har boet i området de seneste 10 år og har tidligere sammenlagt arbejdet i Nordvestsjælland i en snes år, siger Flemming Rasmussen, der kommer med en solid ballast stykket sammen af flere uddannelser, erhvervs- og livserfaring.

Flemming Rasmussen er født i Svendborg og opvokset i Husum. Efter gymnasiet var han værnepligtig i Flyvevåbnet. - Jeg ville gerne være politimand, men de ville have folk med en praktisk uddannelse.

Det satte han sig så for at få. Blev konditorelev i Kransekagehuset i København, men efter trekvart år sagde mester »Du tænker og spørger for meget. Gå på universitetet«. Så var det slut med den læreplads. I hans sted ansatte mester en ny elev: Mette Blomsterberg.

I fritiden dyrkede unge Rasmussen kampsport. Tog sort bælte i karate og boksede. Da lærepladsen røg, smuttede han til Thailand. Året var 1987. - Jeg gav mig til at bokse, tjente penge nok på det til at blive et år og lærte sproget.

Hjemme igen i 1988 kom han på laborantskolen, læste videre til kemotekniker og fik job på en fødevarefabrik i Thailand. Efter de to ophold talte Flemming Rasmussen nu flydende thai. Han blev nu kemilærer i København og kom på Københavns Universitet med kemi som hovedfag og thai som bifag.

Snart både talte, læste og skrev han thai og begyndte som tolk for politi, retsvæsen og en del advokater. Det var dér - i sidste halvdel af 90'erne - interessen for juraen blev vakt.

Flemming Rasmusen havde sideløbende med studierne job i medicinalvirksomheden Lundbeck. Han var med til at udvikle lægemidler. Jurastudierne blev indledt på Aarhus Universitet og færdiggjort på Syddansk Universitet i Odense som deltidsuddannelse, så der kunne passes job ved siden af.

Studiet blev dog afbrudt i et år, da Flemming Rasmussen så et jobopslag fra Thailand. En virksomhed søgte en fabrikschef, som - ud over teknisk og juridisk indsigt - kunne begå sig på thai, tysk og engelsk. Det job var som skræddersyet til ham.

Hjemme igen blev studierne genoptaget. I 2014 blev Flemming Rasmussen bachelor i jura og i 2017 cand.jur. Han begyndte som advokatfuldmægtig i et Frederiksberg-firma, og det er derfra, han nu skifter til MachenhauerNielsen Advokater.