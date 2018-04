Klima- og miljøudvalget skal igen kigge på, om der kan bestilles en busrute til Holbæk Sportsby i Holbæk. Udvalget havde i første omgang sagt nej, men økonomiudvalget har netop sendt sagen tilbage til udvalget. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny åbning for bus til sportsby

Holbæk - 06. april 2018

Brugerne af Holbæk Sportsby og det kommunale sundhedscenter i Holbæk skal klare sig uden en egentlig busbetjening af området, i hvert fald det første år efter ibrugtagningen til nytår.

Det var meldingen fra et flertal i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg i sidste måned, efter de havde behandlet en sag vedrørende bestilling af kollektiv trafik hos Movia i 2019.

Men nu ser det ud til, at det alligevel ikke er helt udelukket, at der kommer en busforbindelse til sportsbyen og sundhedscentret. For Holbæk Kommunalbestyrelses økonomiudvalg har valgt at sende sagen tilbage til klima- og miljøudvalget til fornyet behandling. Det fortæller Holbæk Kommunes borgmester Christina K. Hansen (S).

- Da man i udvalget behandlede sagen, var den lagt sådan frem, at valgte man at lave en busforbindelse til sportsbyen, så ville det få negative konsekvenser for vores lokalområder. Og det er klart, at det kan udvalget ikke sige ja til. Det bakker jeg sådan set også op om, siger Christina K. Hansen.

- Men borgere, som ikke kan transportere sig selv, har brug for, at vi har en kollektiv trafik. Derfor har vi bedt udvalget se på, om de kan komme op med en anden løsning med henblik på at få en busforbindelse til sportsbyen, forklarer hun.

Da klima- og miljøudvalget behandlede sagen første gang, ønskede Venstres Carsten Andersen, at der skulle prioriteres en busforbindelse til sundhedscentret og sportsbyen. Derfor er partifællen Søren Kjærsgaard, som sidder i økonomiudvalget, tilfreds med, at sagen sendes tilbage.

Den kollektive bustransport for 2019 skal bestilles hos trafikselskabet Movia inden 1. maj.

