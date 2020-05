56-årige Kenneth Engstrøm har siden marts siddet i direktørstolen på Behandlingsstederne Søbæk med base i Jyderup. Han vil gerne udvide tilbuddene til andre kommuner. PR-foto Foto: Lindskov

Send til din ven. X Artiklen: Ny Søbæk-direktør vil udvide tilbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny Søbæk-direktør vil udvide tilbud

Holbæk - 15. maj 2020 kl. 16:41 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en noget anderledes start end planlagt, da Kenneth Engstrøm i begyndelsen af marts tiltrådte som ny direktør for Behandlingsstederne Søbæk, der med base i Jyderup driver blandt andet skole- og botilbud for børn unge med særlige behov.

Han havde kun været i stillingen i cirka en uge, da regeringen besluttede at lukke Danmark ned for at mindske spredningen af covid-19.

- Det har været en noget speciel start. Jeg har arbejdet hjemme, men haft daglige videomøder med ledelsen. Det har været muligt at styre Søbæk, men det med at komme ind i ånden på stedet, har været svært, siger Kenneth Engstrøm til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Han er dog nu begyndt at have flere dage på kontoret i Jyderup, og samtidig håber han, at det snart bliver muligt at lære både de børn og unge, der er tilknyttet Behandlingsstederne Søbæk, og medarbejderne bedre at kende.

- Planen er, at jeg skal ud i skoletilbuddene og være på bostederne om aftenen for at opleve, hvordan hverdagen er på Søbæk. Det har jeg ikke kunnet på grund af de sundhedsmæssige retningslinjer, men jeg glæder mig meget til, at det bliver muligt, lyder et fra den relativt nye direktør.

Hele paletten hos Søbæk Kenneth Engstrøm er 56 år og bor på Nørrebro i København med sin hustru Birgitte. Parret har tre voksne børn og et barnebarn.

Fakta Behandlingsstederne Søbæk består af 10 afdelinger, der varetager omsorg, behandling og undervisning af børn og unge mellem 10 og 30 år.

Eleverne og beboerne har mange forskellige former for socio-emotionelle problemer. En del af børnene og de unge kommer fra dårligt fungerende familier, hvor de har haft en svær barndom og derfor bliver anbragt i døgnpleje.

En anden gruppe er børn og unge som for eksempel har ADHD, OCD eller Tourette, og som derfor har svært ved at indgå i sociale relationer og klare sig i en almindelig folkeskole.

Søbæk beskæftiger 200 pædagoger, lærere, socialrådgivere og andet faguddannet personale. Kenneth Engstrøm kommer fra en stilling som direktør hos Behandlingsskolerne i Vanløse i København, der trods det lidt sammenfaldende navn, ikke har noget at gøre med Behandlingsstederne Søbæk at gøre bortset fra, at det handler om at hjælpe børn og unge, der har fået en svær start på livet.

- Det tidligere sted handlede det om skole og undervisning, men på Søbæk er der foruden skole også opholdstilbud og aflastningstilbud, så der er mere på paletten, og det fascinerer mig. Det er utroligt spændende at arbejde med, at vi har nogle af børnene hele tiden, siger Kenneth Engstrøm.

Han er uddannet i driftsøkonomi og forvaltning fra Roskilde Universitet, og har i en årrække arbejdet inden for socialområdet på ledelsesplan i både det offentlige og private. Han har været kontorchef i børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og handicap- og psykiatrichef i Herlev Kommune.

Senere blev Kenneth Engstrøm administrationschef på Kofoeds Skole i København for socialt udsatte, ligesom han har været direktør for Foreningen Det Sociale Netværk, herunder rådgivningstilbuddet Headspace for psykisk sårbare børn og unge, som tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen var medstifter af i 2009.

Kenneth Engstrøm siger selv, at han er drevet af social indignation og en lyst til at hjælpe børn og unge.

- Mange af vores børn har haft en rigtig dårlig barndom, og de er jo selv uskyldige i det. De har ikke bedt om at blive bragt i den situation. Men vi kan jo faktisk gøre noget for og hjælpe dem på vej til at blive mere selvstændige mennesker. Vi er forpligtet til at hjælpe dem, og de fortjener også en chance og at nogen tager hånd om dem, siger Kenneth Engstrøm.

Rundtur til kommuner Direktøren har en plan om, at Behandlingsstederne Søbæk skal åbne nye tilbud i andre kommuner - primært omegnskommuner i tilknytning til Jyderup og dermed Holbæk Kommune. Indtil videre er det på idéplanet.

- Vores børn kommer fra flere kommuner, og nu vil jeg rundt og tale med de kommuner, vi arbejder sammen med, og høre hvad de efterspørger. Jeg kunne godt forestille mig, at vi lavede skoletilbud og bosteder i andre kommuner, så børn derfra ikke skal bruge lang transporttid på at komme til Jyderup. Det vil også give dem mulighed for at have et liv med fritidsaktiviteter ved siden af deres skole i det område, de bor i, lyder det fra Kenneth Engstrøm, der har erfaring med noget tilsvarende fra sit seneste job.