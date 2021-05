Se billedserie Søndag åbnede RC Klub Jyderup på Solvænget i Jyderup. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny RC-klub er åbnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny RC-klub er åbnet

Holbæk - 30. maj 2021 kl. 21:59 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

- Det er fantastisk. Jeg kan godt lide, at der er så meget plads.

Julie Scott sidder i en brun læderstol i indgangspartiet sammen med sin mor og bror. De drikker en cola og små-snakker med hinanden og dem, der kommer forbi. Julie Scotts far er også et sted i bygningen, men han er - ligesom mange af de andre tilstedeværende - travlt optaget af at køre rundt med sin fjernstyrede lastbil.

Familien Scott har taget turen fra København til Jyderup. Anledningen er, at RC Klub Jyderup officielt åbner i dag, og derfor er der åbent hus denne søndag.

- Min mor, bror og jeg har kørt med lastbiler de seneste fem år. Det var min far, der fik os med. Han har kørt i mange år og har haft 15 biler, siger Julie Scott og fortsætter:

- Det, jeg godt kan lide ved denne hobby, er samværet. Mange af os kender hinanden, fordi vi tager rundt i klubberne og besøger hinanden. Og derfor skulle vi selvfølgelig også til Jyderup i dag, fortæller Julie Scott, hvis pink lastbil med hendes navn på holder parkeret tæt på hende.

Rum har lokale navne Mens tre af familien Scott-medlemmerne holder en lille pause, kommer flere forbi.

Dybt koncentrerede styrer de deres lastbiler rundt på banen og ind i et af de mange lokaler. Det kan være Løgtved Grusgrav, Kalundborg Industrihavn eller Holbæk Fragt Terminal, som nogle af rummene er blevet døbt. Der er også træværksted, hvor man for eksempel kan bygge et hus til en grund, som det er muligt at købe i et af lokalerne, og et rum til afsætning og afladning. Derudover er der også lavet en bane udenfor.

Det er medlemmerne af RC Klub Jyderup, der har brugt de seneste måneder på at renovere de tidligere virksomhedslokaler på Solvænget 13 i Jyderup. Klubben fik råderetten over den 700 kvadratmeter store bygningen i februar, og siden har de frivillige knoklet med at istandsætte huset, der stort set har stået tomt siden 1994, fortæller Søren Brøns, der er et af medlemmerne i klubben.

- Vi er slet ikke færdige endnu. Det bliver vi nok aldrig. For man kan altid finde på mere at lave. Men et af de næste store projekter et at få lavet en stor grusgrav, siger Søren Brøns, der tidligere var medlem af en lignende klub i Tjæreby ved Roskilde.

Sammen med flere andre fra klubben i Tjæreby besluttede han at stifte klubben i Jyderup, fordi det er tættere på deres bopæle.

Som de rigtige biler Bip, bip, bip.

En lastbil er ved at bakke væk fra den store bunke muldjord, der ligger på fliserne udenfor.

Bip-lyden afløses kort efter af lyden af metal, der skraber mod fliserne, da en miniudgave af en gravemaskine samler jorden op og herefter drejer rundt og læsser jorden af på ladet af en lille lastbil.

- Det er som at se og høre de rigtige maskiner og biler, fastslår Søren Brøns, der fortæller, at man i klubben primært kører med entreprenørmaskiner og lastbiler mellem skala 1:16 og 1:14.

Der er dog også nogle, der har personbiler og eksempelvis politibiler.

Lige nu skal man have sin egen fjernstyrede bil for at kunne køre på banerne i Jyderup. Men klubben håber at kunne få sponsoreret nogle biler, som folk kan komme og prøve.

Der er åbent i RC Klub Jyderup tirsdag, torsdag og søndag.