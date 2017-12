Se billedserie 23-årige Frederik Vad Nielsen er opvokset og har gået i skole i Vipperød. Nu er han landsformand for DSU. Foto: Grafisk Afdeling Roskilde

Ny DSU-landsformand kommer fra Vipperød

Holbæk - 02. december 2017

»Kære Frederik. Fedt du er med i DSU. I forbindelse med 1. maj 2005. Mange hilsener Mette Frederiksen«.

Sådan skrev en vis Mette Frederiksen i en 10-årig Vipperød-drengs autografbog, da de to mødtes til 1. maj-fest i Østre Anlæg i Holbæk.

Det kunne man læse i hedengangne Holbæk Amts Venstreblads reportage fra 1. maj-mødet det år, hvor Helle Thorning-Scmidt få uger forinden havde sikret sig formandsposten i det gamle parti.

Det er alt sammen historie nu, og i dag - 12 år senere - er det Mette Frederiksen, der er formand for Socialdemokratiet og måske kommende statsminister. Den 10-årige Frederik er blevet 23 år, og for en uge siden blev han enstemmigt konstitueret som landsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Frederik Vad Nielsen hedder han, og trods sin unge alder er han allerede en velkendt og repsekteret person i det parti, han nærmest har været smeltet sammen med, siden han dengang i 2005 begyndte at interessere sig for politik.

- Når jeg tænker tilbage på dengang i Østre Anlæg og ser udklippet fra avisen, kan jeg godt tænke, at jeg har været et lidt mærkeligt barn, lyder det med smil i stemmen fra Frederik Vad Nielsen.

- Men jeg voksede op med forældre, der læste avis, og jeg begyndte selv tidligt at læse avis. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg passede godt ind i DSU og Socialdemokratiet, hvor det handler om, hvordan vi i fællesskab sikrer, at alle får en uddannelse og et arbejde, og at alle får en god tredje alder, supplerer han.

Dét med tilhørsforholdet til Socialdemokratiet er dog heller ikke kommet tilfældigt dumpende. Frederik Vad Nielsens morfar er Stig Nielsen, der i mange år var kulturudvalgsformand i Holbæk Kommune. Og hans mor, Charlotte Nielsen, er netop blevet valgt til Holbæk Byråd for samme parti.

Siden 2009 har Frederik Vad Nielsen været aktiv i DSU. Han har været formand for den politiske ungdomsorganisation i både Holbæk og hele Sjælland, og siden 2011 har han været medlem af hovedbestyrelsen.

Sideløbende har han læst arbejdslivsstudier og journalistik på Roskilde Universitet, og han bor i dag i København.

Da den hidtidige landsformand i sidste uge trak sig af personlige grunde, stod Frederik Vad Nielsen klar. Han er nu konstitueret, men vil stille op til valg på DSU-kongressen i foråret.

- Jeg glæder mig meget til arbejdet. DSU skal være en forandringsmaskine for unge mennesker. Vi skal arbejde for, at de får en uddannelse, og at den kollektive trafik fungerer lokalt, så vi sikrer lige muligheder for alle unge lokalt, regionalt og nationalt, siger Frederik Vad Nielsen om sine ambitioner som DSU-formand.