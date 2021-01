Ny DM-titel i boligsalg

Dertil kommer et projektsalg på 136 styk. Projektsalg betyder, at salget er sket på et tidspunkt under projektstadiet, altså inden boligen er opført. Dermed når det samlede salg op på 758 styk.

- Det er, som om der mentalt skete et eller andet. Mange af sommerhusene blev solgt til nogle, der ikke kunne komme ud at rejse på grund af coronaen. Så har de tænkt, at de ikke vil vente et eller to år på at få opfyldt deres drømme og har købt et sommerhus. Renteniveauet er også så lavt, at man kan finansiere et huskøb til en halv procent. Det er helt vildt billigt i forhold til tidligere. Selv om priserne er steget, er det stadig billigt, fordi man nu kan lave en sikker finansiering med en lav rente og en løbetid på 30 år, siger Henrik Larsen.