Nutiden afspejler fortiden

17. juni 2021

Der er ikke mange, der har så godt styr på den lokale historie som lokalarkivar Inge-Lis Madsen fra Tølløse Lokalarkiv.

Avisen har mødt hende til en snak om at arbejde med lokalhistorie og om at følge byens udvikling igennem tiden, der er gået, siden hun voksede op og gik i den lokale skole.

- Det, der er sket førhen, er forudsætningen for det, der sker i dag. Så vil man forstå nutiden, er det en god idé også at kigge bagud, anbefaler lokalarkivaren og forklarer, at specielt formidlingen er vigtig, for der er ikke meget ved, at de fine gamle billeder og papirer, som arkivet modtager fra private mennesker, foreninger, virksomheder og så videre, bare bliver gemt væk.

- Der er jo mange gode historier gemt i materialet, tilføjer hun.

Lokalarkivets opgave er at indsamle, bevare og formidle materiale vedrørende den tidligere Tølløse Kommune.

Det er ofte privatpersoner eller firmaer, der har ryddet op i gemmerne, som henvender sig til arkivet med gamle billeder, optegnelser og lignende. Når Inge-Lis Madsen lægger en ugentlig historie ud på arkivets facebookside, leverer historisk stof til eksempelvis By & Land eller er rundt for at holde foredrag, gør hun det med en stadig brændende interesse for at formidle viden om fortiden og trækker gerne paralleller op til nutiden.

- De billeder og arkivalier, vi får indleveret, bliver i forbindelse med registreringen synlige på www.arkiv.dk, der er en landsdækkende site. Her kan man blandt andet studere de omkring 20.000 billeder, vi alene i Tølløse-arkivet har i vores samling, forklarer hun.

Tølløse Lokalarkiv holder til på Tølløse Bibliotek og er en kommunal institution under Holbæk Bibliotekerne. Inge-Lis Madsen er selv uddannet bibliotekar og har arbejdet som sådan siden 1978. Hun blev ansat ved Tølløse Bibliotek i 1993 med særligt ansvar for Lokalarkivet. Fra 2011 blev arbejdsområdet udvidet til også at passe Jyderup Lokalarkiv.

- Altså, jeg synes det er spændende og berigende at arbejde med lokalhistorien, for jeg møder en masse forskellige mennesker, der kan bidrage med brikker til områdets store historiske puslespil. Der er jo sket rigtig meget i byen de seneste år, og jeg oplever ofte, at nogle af de mange unge, der er flyttet hertil, gerne vil vide noget om byen og om, hvordan det hus, de har købt, så ud tidligere, hvem der har boet i det, hvilke forretninger der var i byen og så videre. Den slags kan jeg også være behjælpelig med.

Min opgave er netop at samle disse brikker, som indleveres i form af viden og måske stykke dem sammen til en helhed, som andre kan få glæde af. Det er derfor vigtigt sørge for, at de mange oplysninger bliver gemt for eftertiden, pointerer arkivaren.

Selv om byens hovedstrøg ser meget anderledes ud nu i forhold til før i tiden - med lukkede forretninger og en lukket jernbaneoverskæring, der har delt byen i to - er Tølløse stadigvæk en levende by med flere skoler, hvoraf de tre er private, et rigt foreningsliv og gode tiltag, herunder etablering af Kulturhuset No. 1, der er skabt i Fællesskab Tølløses regi, så der er mulighed for lokalt sammenhold og udvikling.

- Byen er en typisk stationsby, hvilket vil sige, at der oprindeligt var en fungerende by, som fik placeret en station »i nærheden«, og rundt om denne station startede en ny byudvikling, fordi man begyndte at lægge huse, butikker og hotel i umiddelbar nærhed af stationen. Derfor kan man stadigvæk opleve »gammel« Tølløse by og stationsbyen Tølløse. Det samme er i øvrigt gældende for blandt andet Mørkøv, Jyderup og Svebølle, som også udviklede sig i nye retninger, da Nordvestbanen blev anlagt. Men det er en helt anden historie, som jeg kan fortælle en anden gang, slutter Inge-Lis Madsen med et stort smil.