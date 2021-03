Aktionærerne i Sparekassen Sjælland-Fyn - her hovedsædet i Holbæk - får ikke udbetalt udbytte efter 2020-regnskabet, selv om det viste et overskud efter skat på 229 millioner kroner.

Nul udbytte trods fint overskud

Trods et 2020, der stod i coronaens tegn, fik Sparekassen Sjælland-Fyn med hovedsæde i Holbæk et overskud efter skat på 229 millioner kroner. Resultatet er to millioner kroner bedre ene 2019-regnskabet.

Alligevel får aktionærerne ikke udbetalt det vanlige udbytte for deres aktier. Det affødte et enkelt spørgsmål, da der sent onsdag eftermiddag blev holdt generalforsamling. På grund af restriktionerne foregik det virtuelt med 57 deltagende aktionærer.