Se billedserie Formanden for bestyrelsen i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Thomas Kullegaard, aflagde beretning for 2017, hvor han blandt andet forklarede baggrunden for, at der ikke udbetales udbytte til aktionærerne, trods et rekordstort overskud. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nul udbytte til aktionærer

Holbæk - 08. marts 2018 kl. 19:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke udbetalt udbytte til aktionærerne i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S for året 2017.

Læs også: Sparekasse får rekordstort plus

Det var indstillingen fra den børsnoterede sparekasses bestyrelse til generalforsamlingen, der blev holdt i Vipperødhallen torsdag eftermiddag. Og de fremmødte aktionærer tog det pænt. Der var dog en enkelt kommentar, nemlig fra Henrik Nørgaard, Dianalund, til det manglende udbytte.

- Det er et troværdighedsproblem i forhold til aktionærkredsen. Godt nok bedyrer I, at det kun er for ét år. Men vi tidligere garanter i sparekassen har fået en garanti for, at garant-renterne blev erstattet af udbytte på aktierne, sagde Henrik Nørgaard.

Han henviste dog til, at han fandt, der var givet en fornuftig forklaring på, at der i år ikke udbetales udbytte, nemlig den forestående aktieemission.

- Eller også kunne man have foretaget en større aktieemission. Og det synes jeg, man skulle have gjort, sagde Henrik Nørgaard.

Aktieemissionen, som løber fra 22. marts til 18. april, skal efter planen indbringe et provenu på 400-450 millioner kroner. Målet er at spare 30 millioner kroner i rente om året ved at indfri nogle lån.

Formanden for bestyrelsen, Thomas Kullegaard, omtalte i sin beretning, at aktieemissionen er baggrunden for, at der undtagelsesvis ikke udbetales udbytte for 2017, vel vidende at det er et brud med traditionen.

- Vi mener ikke, det er rigtigt at udbetale udbytte og bagefter bede de samme aktionærer om penge, sagde Thomas Kullegaard efter Henrik Nørgaards indlæg.

Lidt over 100 aktionærer deltog i generalforsamlingen. Sven Røddik, Hellerup, der repræsenterede Dansk Aktionærforening, sagde, at det manglende udbytte kan ærgre nogen. Men han erklærede sig fuldstændig enig i argumentet for ikke at gøre det for 2017.

Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-­Fyn, Lars Petersson, gennemgik 2017-regnskabet, der blev offentliggjort for en måned siden. Med et resultat på 273 millioner kroner før skat fik sparekassen det bedste resultat nogensinde.