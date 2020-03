Midt- og Vestsjællands Politi havde torsdag ikke registreret nogen sager om for eksempel bedrageri eller tyveri i relation til udbruddet af coronavirus. Regeringen vil fordoble straffen for forbrydelser med baggrund i de aktuelle krise. Foto: Jens Wollesen

Nul registrerede corona-forbrydelser

Holbæk - 27. marts 2020 kl. 08:50 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Korpsleder hos Frelsens Hær i Holbæk, Arne Knudsen, har et klart budskab til alle:

- Hvis nogen henvender sig eller ringer og siger, at de er fra Frelsens Hær og tilbyder hjælp til et eller andet, så hold fingrene væk. Det er nogen, der slår plat på den nuværende situation med coronavirus, siger Arne Knudsen til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Hans formaning kommer efter, at han forleden blev kontaktet af en kommunal hjemmehjælper. Hun var blevet opmærksom på, at en borger tilsyneladende var blevet ringet op af en person, som udgav sig for at være fra Frelsens Hær, og som havde forsøgt at presse den pågældende borger til at få leveret varer - tilmed mod betaling.

- Jeg er glad for, at hjemmehjælperen var årvågen og har gjort opmærksom på det. Det er ikke Frelsens Hær, der står bag det her, og jeg har også forhørt mig hos Kirkens Korshær, som heller ikke gør sådan. Så man skal afvise den slags henvendelser, lyder opfordringen fra Arne Knudsen.

Også på sociale medier kan man se opslag fra folk, der advarer mod mulige svindlere, der ringer til især ældre mennesker og forsøger at lokke personlige oplysninger ud af dem, eller få dem til at lukke sig ind i deres hjem.

Fakta Regeringen vil fordoble straffen for bestemte lovovertrædelser eksempelvis tyveri og bedrageri, hvis lovovertrædelsen har »baggrund i eller sammenhæng med corona-epidemien«.

Ifølge Ritzaus Bureau har Rigspolitiet i et notat til Folketinget oplyst, at der på landsplan onsdag var registreret 45 sager om bedrageri, 16 tilfælde af tyveri eller tyveriforsøg og otte tilfælde af tricktyverier, som kan relateres til corona-krisen

Lovforslaget ventes vedtaget i Folketinget på tirsdag. I nogle tilfælde kædes henvendelserne sammen med coronakrisen, som et forsøg fra svindlere på at udnytte samfundets og de ældres sårbare situation i denne tid.

Netop det argument har regeringen fremført i forbindelse med, at den har bedt Folketinget hastebehandle et lovforslag, som vil betyde, at straffen for eksempelvis tyveri og bedrageri som udgangspunkt skal fordobles, hvis lovovertrædelsen har »baggrund i eller sammenhæng med corona-epidemien«, som det er formuleret i en pressemeddelelse fra Justitsministeriet.

Ingen sager registreret Mens Folketinget torsdag førstebehandlede lovforslaget havde man hos Midt- og Vestsjællands Politi torsdag eftermiddag ikke registreret nogen sager om overtrædelse af epidemilovgivningen, der blandt andet omfatter forsamlingsforbuddet, eller om tyverier og tricktyverier, som kan relateres til coronavirus-udbruddet.

- Det står et stort nul ud for lovovertrædelser i relation til corona. Men vi kan ikke udelukke, at der er nogen, som forsøger at slå plat på situationen. Det er ikke alt, hvad der skrives om på sociale medier, som bliver anmeldt til os, og man kan ikke udelukke, at der vil komme flere sager, sagde Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, da Nordvestnyt talte med ham torsdag eftermiddag.