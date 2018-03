Det er den offentlige adgang til stueetagen samt til forpladsen ved bygningen på Maglesøvej 6, som politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse ønsker at sikre med et indgreb, der vil hindre anden anvendelse end traktørsted eller lignende. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nul dialog i sag om traktørsted

Holbæk - 14. marts 2018

Der er ikke umiddelbart udsigt til en dialog, der kan ændre på noget i sagen, hvor Holbæk Kommune er på vej til at nedlægge forbud mod at anvende stueetagen i ejendommen på Maglesøvej 6 i Maglesø til andet end traktørsted eller lignende.

Læs også: Kamp om natur og traktørsted

Klima- og miljøudvalget har indstillet, at der nedlægges et forbud mod anden anvendelse, hvilket sker med henvisning til paragraf 14 i planloven. Kommunalbestyrelsen skal i aften (onsdag) træffe en endelig beslutning om, hvorvidt forbuddet skal nedlægges.

Politikerne har taget denne mulighed i anvendelse, fordi der ikke foreligger nogen lokalplan, servitut eller tilsvarende, som bestemmer, at der kun må drives traktørsted eller lignende i stueetagen. Det ønsker kommunen at sikre med en ny lokalplan, så offentligheden fortsat vil have adgang til stedet.

Ejerne af ejendommen, Line og Nels Hede Rohde, har efter klima- og miljøudvalgets behandling af sagen inviteret udvalgets medlemmer på en kop kaffe og en uformel snak om mulighederne.

På vegne af alle udvalgets medlemmer har formanden John Harpøth (DF) svaret, at udvalget ikke ser nogen grund til et møde. Hvis ejerne ønsker at orientere om eller bidrage med noget nyt, er de velkomne til at skrive til udvalget, lyder det i svaret.

- Holdningen er, at vi med dagsordenspunktet et godt dækket ind i forhold til det, der kan siges i den har sag, siger John Harpøth.

Line og Nels Hede Rohde ville gerne have brugt et møde med politikerne til at forsøge at fortælle dem, at de ikke er ude på at begrænse offentlighedens adgang til området - bortset fra stueetagen i ejendomme samt forpladsen, som de ønsker omdannet til privat have.

- Jeg synes lidt, vi bliver fremstillet som nogle grumme mennesker, og det er vi ikke. Vi har prøvet enormt meget med dialog over for kommunen, men vi kan mærke, at de har bestemt sig på forhånd, desværre. Jeg håber, at politikerne læser hele vores ansøgning om ændret anvendelse, før de beslutter sig, siger Nels Hede Rohde.

Han medgiver dog, at det kan være svært at forestille sig et kompromis, hvis politikerne mener, at der fortsat skal være et traktørsted med offentlig adgang til forpladsen med udsigten over Maglesø.

