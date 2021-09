Holbæk Kommune arbejder nu for at nedbringe tiden for byggesager med mere.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nu skal puklen af byggesager ned

Holbæk - 13. september 2021 kl. 18:20 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Om 16 måneder skulle Holbæk Kommune gerne kunne overholde de nationale servicemål for byggesager, planområdet og landzonesager. Der arbejdes for tiden på at gøre indhug i sagspuklerne.

Der er udarbejdet en status pr. 1. september for, hvordan udviklingen er. I denne uge har kommunens klima- og miljøudvalg fået en orientering om, hvordan den aktuelle situation ser ud. Orienteringen er også på de kommende dagsordner i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

I marts besluttede kommunalbestyrelsen at bevilge 5,5 millioner kroner for at opnormere plan- og byggesagsområdet. Desuden blev der givet 1,5 millioner kroner til en ekstra indsats i år.

Efter at arbejdet nu er sat i gang, er det administrationens vurdering, at de nationale servicemål kan være opnået senest ved årsskiftet 2022/23.

Det vil dog kræve, at 1,5 millioner kroner overføres fra i år til brug næste år.

Eksterne konsulenter

De ekstra midler er blandt andet blevet brugt til at indgå kontrakter med eksterne konsulenter. De skal tage sig af både byggesager, landzonesager og plansager.

Det har dog været svært at finde de eksterne konsulenter, fordi mange andre af landets kommuner også har søgt konsulenter til at bidrage til at løse opgaverne.

Der er indgået aftale med Niras A/S, når det gælder lokalplaner og landzonesager, mens der er indgået aftale med Byg og Land ApS om at tage sig af byggesager.

Status pr. 1. september er, at 96 byggesager er håndteret eksternt. 19 er afsluttet med en byggetilladelse, mens 77 byggesager fortsat er under behandling.

De eksterne konsulenter har håndteret 14 landzonesager, hvoraf seks er afsluttet. Der er sat gang i arbejdet med fem lokalplaner hos de eksterne konsulenter.

Nye medarbejdere ansat

I Holbæk Kommune er medarbejderstaben blevet udvidet med ni medarbejderne, hvoraf nogle er på tidsbegrænsede ansættelser.

Fra 1. august er der ansat to nye byplanlæggere. Pr. 16. august er der ansat tre nye byggesagsbehandlere, hvoraf en projektansat i et år.

To nye behandlere til at tage sig af landzonesager er ansat pr. 16. august, hvoraf en er projektansat i et år.

Senest er der fra 1. september tiltrådt en ny afdelingsleder til Byg og Landzone. Og fra samme dato er der ansat en ny administrativ medarbejder til telefonvagten i byggesagsafdelingen.

Da de nye medarbejdere skal oplæres i de kommende måneder, ventes det, at opnormeringen tidligst vil kunne ses ved årsskiftet.

Længere tid for hver sag

Især i første kvartal i år er der kommet væsentligt flere sager ind end i samme periode sidste år.

Desuden har det nye bygningsreglement betydet, at det tager længere tid at behandle den enkelte sag. Fra det seneste årsskifte har der ikke længere været mulighed for at afgøre sager efter det gamle bygningsreglement.

Desuden har flere ansøgninger været mangelfulde, ligesom bygningsreglementet stiller omfattende krav til færdigmelding af den enkelte byggesag.