Se billedserie Sådan så det ud, da gartnerne plantede blomsternekasserne til, både i centrum af Holbæk ...

Nu skal gadebilledet blomstre

Holbæk - 01. juni 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Kommunalbestyrelsen afsatte sidste år 350.000 kroner til en erhvervs- og kulturhjælpepakke. Midler som nu omsættes til en samlet markedsføring af kommunens fire handelsbyer: Holbæk, Jyderup, Tølløse og Svinninge. En projektgruppe med repræsentanter for erhvervsforeningerne og detailhandlen i de fire byer, samt Holbæk Kommune og Sjællandske Medier, har nu sammensat et program, som skal få byerne til at blomstre endnu mere. Både helt bogstaveligt - med masser af blomster i bymidterne - og i bredere forstand med særligt fokus på at handle lokalt.

Tovholder for projektet, byforumchef Jan Vestergård fra Holbæk, fortæller:

- I Holbæk havde vi i forvejen en del blomsterkasser til rådighed og supplerer med resten af dem, som tidligere stod langs havnefronten. Jyderup havde også nogle blomsterkummer i forvejen, men Tølløse og Svinninge havde slet ingen. Så vi har indkøbt i alt 63 blomsterkummer til fordeling mellem de tre byer. Kummerne er både runde og aflange, og sidstnævnte er produceret lokalt hos Holbæk Ny Maskinværksted, forklarer han.

- Vi er blevet enige om, at det skal være farverigt, for farver er godt for øjet og hovedet, siger Jan Vestergård, der peger på, at blomstertemaet også er meget velegnet efter en lang og opslidende coronaperiode. - Blomsterne taler ind til det, vi alle sammen mærker nu, hvor håbet spirer, og samfundet begynder at blomstrer igen. Det er utrolig positivt, at vi nu efter mere end tolv måneder med corona får mulighed for at gennemføre projektet, konkluderer han.

Fra borgmesterkontoret er borgmester Christina Krzyrosiak Hansen også glad og tilfreds med udsigten til blomster i kommunens handelscentre og det ekstra boost, den lokale detailhandel får:

- I Jyderup, Tølløse, Svinninge og Holbæk kan vi og handlende gæster udenbys fra se frem til, at der kommer lidt mere kolorit på tilværelsen, når gadebilledet om kort tid blomstrer. Der bliver rig mulighed for at se, dufte, mærke og tænke blomster i et helt nyt lys, når farveeksplosioner varsler, at sommeren står for døren. Det trænger vi vist alle til efter en lang tid med corona. Samtidig er blomsterfestivalen også et bevis på, at vi her i vores kommune har et stærkt, lokalt handels- og erhvervsliv. Dette initiativ er kommet i stand efter et samarbejde på tværs af vores lokale erhvervsforeninger, og det har været med til at binde vores fire største handelsbyer endnu mere sammen. Så når du i den kommende tid handler lokalt, vil du både kunne få en farverig oplevelse og styrke vores lokale erhvervsliv, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Som en del af blomsterfestivallen vil vi i By & Land præsentere kommunens fire handelsbyer i særskilte temaer i avisen. Hver by får sin egen uge, hvor der sættes spot på den pågældende by. Temasiderne med lokale historier fra områderne fordeler sig sådan her: Holbæk uge 23, Tølløse, uge 24, Svinninge uge 25 og Jyderup uge 26.

Rent praktisk blev blomster og blomsterkummer i sidste uge leveret til Holbæk Kommunes afdeling for Drift og Vedligehold. Her plantede gartnerne blomsterkasserne til og transporterede dem efterfølgende ud til handelsbyerne. I Holbæk plantes de eksisterende blomsterkasser naturligvis til på stedet.

Alle blomsterkasserne er på plads i byerne i løbet af denne uge.