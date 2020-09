Se billedserie I den nordlige del af Ahlgade er der taget fat på arbejdet med at rense fugerne mellem brostenene, inden der lægges nyt fugemateriale. Foto: Kaj Ove Jensen

Nu skal fortovs-brostenene have en tur

Holbæk - 22. september 2020 kl. 17:51 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så blev det brostene på fortovene på Ahlgade i Holbæk, der skal have en større tur, efter at brostenene på kørebanen blev renoveret i 2018 og 2019.

Arbejdet med brostenene på fortovsarealerne skal være færdigt senest den 15. november, hvor julesalget i butikkerne begynder.

I går, mandag, blev der taget fat på arbejdet i den nordlige ende. I den vestlige side af fortovet er der afspærret fra hjørnet ved Bandagisten i nummer 6 og frem til Café Korn i nummer 10.

Henvendelse fra Byforum - Da vi var færdige med brostenene på Ahlgade i november sidste år, troede vi ikke, at vi skulle i Ahlgade igen foreløbig. Men vi fik en henvendelse fra Holbæk Byforum om, at de erhvervsdrivende var kede af de dybe fuger mellem brostenene. Der lå en masse cigaretskod og andet, og det kunne være svært at feje rent. Så vi blev ligesom inviteret tilbage, forklarer Lars Brandt Christensen, der er projektleder i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.

Henvendelsen kom i foråret, og det faldt sammen med, at kommunerne som følge af Covid-19 fik forbedrede muligheder for at optage lån til anlægsarbejder for at holde hjulene i gang.

Formålet med arbejdet at undgå de alt for dybe fuger, hvor der nemt falder småt affald ned, ligesom væksten af ukrudt hæmmes.

Ny type ikke-giftig fugemateriale Der anvendes en ny type fugemateriale, som binder meget bedre end den gamle, som stort set er forsvundet efter nogle år, efter at der er brugt fejemaskiner og koste.

- Fugematerialerne har før primært været epoxybaserede. Men i det materiale, der bruges her, er der brugt vegetabilsk olie som bindemiddel i kvartssand, og der er slet ikke gift i det. Kun ved overkørslerne på vejbanen bliver der brugt traditionel epoxybaseret fugemateriale, fortæller Lars Brandt Christensen.

Det skyldes, at det skal kunne holde til et større tryk end det materiale, der anvendes på fortovene.

Nye fuger hærder i tre dage Efter et udbud har Holbæk Kommune hyret Entreprenør Søren Kristiansen A/S, Asnæs, til opgaven. Entreprenøren har GN Højtryk A/S, Dragør, som under­entreprenør under arbejdet med oprensningen.

- Brostenene bliver renset op, ved at der spules og suges samtidig. Derefter lægges de nye fuger, som skal hærde i tre dage, forklarer Diana Hervø, som er projektleder hos Søren Kristiansen A/S.

Der er allerede spærret af på den modsatte side af fortovet i forhold til det nuværende arbejdsområde. Det er dog endnu ikke endeligt besluttet, om arbejdet forsætter der, eller om man i stedet bevæger sig mod syd på Ahlgade.

Lidt gener kan ikke undgås Det kan ikke undgås, at fodgængere og kunder til butikkerne på Ahlgade vil blive berørt af arbejdet. Da der kræves en lastbil i forbindelse med højtryksspulingen, vil bilisterne også kunne mærke arbejdet.

- Der kan være nogle, der synes, det er irriterende, at vi kommer og larmer. Vi har haft en god dialog med Holbæk Byforum, og vi er ikke ud for hver enkelt ejendom særlig længe ad gangen. Der også flere, der har sagt til mig, at de er glade for, at det bliver lavet, fortæller Lars Brandt Christensen.

Holbæk Kommune har i øvrigt tidligere udført et prøvefelt ud for Normal-butikken på Ahlgade 17B, hvor man kan se, hvordan det færdige resultat vil komme til at tage sig ud.