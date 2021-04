Nu skal der ryddes op i Jyderup

I lighed med tidligere år sørger Ældre Sagen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet for, at der også bliver ryddet op i Jyderup i år. Det sker nærmere betegnet søndag den 18. april klokken 10-13,

- Men vi kan bruge mange flere, fortæller Ruth Hansen, Jyderup, fra Ældre Sagen. Og der er nok at tage fat på, for ud over det sædvanlige affald ligger der også masser af brugte mundbind og flyder.