Nu siger han undskyld

En video af en mands overfusning af en familie på Kastrup Havn lørdag har i løbet af de seneste dage i vid udstrækning ført til fordømmelse fra politikere og brugere på sociale medier.

Torsdag står manden, som hedder Lars og er i 50'erne, frem i Ekstra Bladet og undskylder.

- Jeg vil godt sige mange gange undskyld til den her familie, fordi jeg har opført mig tåbeligt, siger han til avisen.

- Jeg skammer mig over, at jeg har opført mig sådan over for et andet menneske. Det er helt skævt. Jeg kan ikke tilgive mig selv for det. Det kan jeg sgu ikke.

Ekstra Bladet er bekendt med Lars' fulde identitet.

I videoen kommer manden med en række nedsættende råb og udtalelser til familien, som har tunesiske rødder.

- Hvorfor pisser I ikke af til jeres eget land?, siger manden i videoen blandt andet til familien med to voksne og to børn.

Mandag reagerede statsminister Mette Frederiksen (S) på videoen og udtalte, at alle har et ansvar for at sige fra over for "racisme, had og diskrimination".

Til Ekstra Bladet fortæller manden, at forud for videoen finder en samtale sted, hvor Lars bliver uenig med familien.

Han bekræfter derudover, at han var fuld, da overfusningen fandt sted.

- Det er vildt, at det er eskaleret så meget og så hurtigt. Vi har alle sammen kvajet os i en brandert. Men altså - det skal ikke være nogen undskyldning, siger han til avisen.

Det var Kodes Hamdi - kvinden i familien - der søndag delte en video af episoden, som aktuelt har affødt over 13.000 Facebook-reaktioner, 5400 kommentarer og 5700 delinger.

Hamdi, der er skolelærer og tidligere har taget del i den danske racismedebat, har fortalt til TV2, at hun delte videoen for at vise, hvad hendes børn nogle gange bliver udsat for.

Københavns Politi oplyste tirsdag, at det efterforsker episoden, men fortæller, at det af hensyn til tavshedspligten ikke kan gå yderligere i detaljer for nuværende.