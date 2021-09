Se billedserie Ved middagstid onsdag blev den sidste af de to store stålvanger løftet på plads ved hjælp af en kran. Den første var placeret i løbet af formiddagen. Foto: Kaj Ove Jensen

Nu sættes bro over kanalen på plads

Holbæk - 30. september 2021 kl. 15:40 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Onsdag løftede en kran de to store stålvanger til stibroen over kanalen i Kanalstræde i Holbæk Havn på plads.

I de kommende uger gøres broen helt klar, men der er endnu ikke sat nogen dato på, hvornår broen benyttes af gående og cyklister. Foreløbig ligger betonelementerne klar til at blive monteret på de to stålvanger.

Det er en del af konstruktionen, at der er bænke med ryglæn i siderne på broen. Per Aarsleff A/S har opgaven med opsætningen af broen.

- Der er ved at blive indgået en aftale med en virksomhed om CNC-fræsning af lamellerne til bænkene. Senere skal der også LED-bånd med lys under de to stålvanger, fortæller Lone Blok Rasmussen, der er projektudvikler i Holbæk Kommunes Byggeri og Infrastruktur.

Planteøer stopper biler Stibroen er udelukkende konstrueret til fodgængere og cyklister. For at undgå, at biler skulle forvilde sig ud på broen, bliver der - i stedet for steler - etableret nogle grønne planteøer. For at skaffe plads til dem, skal der skæres nogle huller i de betonplader, der støder op til broen.

Tegningerne til den del er netop blevet færdige og de specielle betonelementer skal nu produceres på en fabrik i Polen. Her har Per Aarsleff et fast samarbejde, og det er samme fabrik, der har produceret betonelementerne til broen.

Åbningen af broen vil først ske, når de sikkerhedsmæssige forhold er på plads, og Holbæk Kommune kan endnu ikke sige, hvornår det kan forventes at ske.

Kystdirektoratet gav for fire måneder siden tilladelse til at etablere broen, som Holbæk Kommunalbestyrelse tidligere har bevilget 2,4 millioner kroner til.

Broen får et frit spænd på 17 meter. Samlet set vil broen være 8,8 meter, mens fribredden er 7,2 meter.

Rust fjernes fra plader Stibroen bliver en forlængelse af promenaden på Krags Brygge, hvor noget af det sidste arbejde stadig mangler. I den vestlige del, som støder op til den nye bro, blev de store betonplader lagt for snart 20 år siden, mens der i år er lagt tilsvarende betonplader i den midterste og østlige del.

I den vestlige del af betonpromenaden er der opstået problemer med rust. Det skal udbedres, og Per Aarsleff ventes at gå i gang med arbejdet inden for et par uger. Opgaven varer formentlig omkring 14 dage.

I forbindelse med den store renovering af kajen er der tidligere i år også etableret en ny hammer, som er den øverste del af trækonstruktionen. Der er små lysspots i hammeren, og der bliver sat lys på i denne uge. Desuden bliver hullerne til de store møtrikker snart lukket med beg øverst.

Indtil videre er det store sten og skilte, der har forhindret, at biler kan køre ind på Krags Brygge. De permanente steler kan ventes at blive sat op inden for omkring fem uger.

