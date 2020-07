Nu sælges der også børnetøj

- Vi kunne godt selv se at behovet var der, så nu starter vi stille og roligt op med et lille udvalg til drenge og piger. I første omgang er det mærket D-Xel og Kids Up, som man kan finde i hver sit hjørne af de to butikker, der henholdsvis henvender sig til damer og herrer. På sigt er det også planen at der kommer strømper og et større tøjudvalg, men nu start vi stille og roligt, fortæller Marianne Juul.