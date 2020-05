Se billedserie Peter Cosmus, Thomas Vestergård og Willy Cafnic-Theill er gået sammen om at genåbne Pølsehuset i Ahlgade i Holbæk. Men fremover bliver der solgt bagels og salater fra stedet.Foto: Palle Mogensen

Nu sælges der bagels i Pølsehuset

Holbæk - 02. maj 2020 kl. 06:10 Af Palle Mogensen

Corona-krisen har betydet, at mange spisesteder og butikker i Ahlgade i Holbæk har haft lukket eller stadigvæk har det.

Men nu er et nyt spisested - Bagels4you - åbnet midt på Ahlgade, og det ville aldrig være blevet til noget uden corona-krisen.

Det er således Willy Cafnic-Theill fra Mega Bowl, Thomas Vestergård fra Frugtboden samt Peter Cosmus, der er gået sammen om at åbne stedet.

- Jeg er gået forbi mange gange og har ærgret mig over, at stedet stod tomt. Og da vi må holde lukket i bowlingcentret i øjeblikket på grund af coronakrisen, og jeg har det bedst med at have noget at rive i, sendte jeg en sms til Thomas for at høre, om vi ikke kunne starte noget op sammen, fortæller Willy Cafnic-Theill.

Den var Thomas Vestergård med på, og det tog ikke lang tid, før de blev enige om, at bagels ville være et godt produkt at sælge fra stedet.

Peter Cosmus, som har været i tøjbranchen i mange år, kom med som tredjemand, og i går, fredag, åbnede de så deres nye spisested.

Det er således meningen, at der bliver sat borde og stole op udenfor, når det formentlig bliver tilladt for cafeer og restauranter at lave udendørs servering fra den 10. maj.

Men indtil da bliver det take away med bagels.

Kaffe og salater Det er også muligt at købe kaffe i forskellige afskygninger, og fra næste uge kan man mikse sin egen salat og tage den med.

- Og når det bliver varmere i vejret, får vi salg af milk­shakes og juicer. Jeg henter jo frisk frugt hver dag, så det vil være oplagt at benytte os af det, forklarer Thomas Vestergård.

Det bliver Willy Cafnic-­Theill og Peter Cosmus, som kunderne kommer til at møde i Bagels4you.

De to har brugt de sidste par dage på at øve sig.

- Det kræver ikke det helt store at lave en bagel. Den skal lige have et halvt minut i risteren, og så skal den smøres, og de forskellige ingredienser puttes i. Det, der har været svært, og som vi har været nødt til at øve os på, er at pakke den ind. Til at begynde med tog det næsten længere tid end at lave bagelen, men nu har vi fået styr på det, fortæller Peter Cosmus.

Mens de har øvet sig og gjort klar til åbningsdagen, har de første kunder stukket hovedet indenfor og hørt, om de kunne få en bagel med.

Men det var altså først fra i går, at det kunne lade sig gøre.

- Det er da dejligt, at der interesse for det, vi sælger, fortæller Willy Cafnic-Theill.

Sat i stand for 300.000 Det er Thomas Vestergård, der ejer træbygningen, der i daglig tale kaldes pølsehuset, og det er ikke mere end et halvt år siden, at han satte stedet i stand fra yderst til inderst.

Dengang åbnede han Cafe Vincent og solgte blandt andet pølsevognsklassikere, sandwich og andet.

Men cafeen fik en kort levetid.

- Min bestyrer ville gerne prøve noget nyt, og jeg havde ikke selv tid til at passe stedet på grund af mine andre forretninger, så jeg var nødt til at lukke igen. Og det har ærgret mig meget, fortæller Thomas Vestergård.

Nu kan han dog glæde sig over, at der atter er kommet liv i Pølsehuset.