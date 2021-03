Det var en glad varehuschef som kunne åbne igen i mandags efter 14 dage med tidsbestilling. Michael Nyrup fortæller at nedlukningen er brugt effekt og at alt er klar til foråret. Arkivfoto: Jette Bundgaard.

Nu må Bauhaus have 250 kunder ad gangen

Holbæk - 15. marts 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

I dag åbnede alle landets Bauhaus varehuse igen efter to og en halv måneds nedlukning. Glæden var mærkbar, da avisen talte med varehuschef Michael Nyrup i Bauhaus Holbæk Mega Center.

- Vi glæder os over, at vi nu får lov at åbne under nogenlunde normale vilkår. Vi har brugt nedlukningen effektivt og er helt klar til foråret og til at tage imod kunderne igen, siger Michael Nyrup, der åbnede med en butik fyldt med sæsonvarer:

- Det er lige kold nok endnu til, at vi har fået sommerblomsterne hjem, men vi har givet den gas med blandt andet havekrukke, gødning, kalk, forårsløg, forspiring, kartofler og algerens. Og vores drive-in bugner af trykimprægneret træ, siger Michael Nyrup.

Bauhaus i Holbæk faldt under den seneste genåbning ind under de regler, som gjaldt for butikker over 5000 kvadratmeter. Det betød at kunderne måtte bestille tid for at besøge varehuset.

- Vi havde ordningen i 14 dage, og selv om vi havde fået lavet et ret simpelt system, hvor man hurtigt kunne registrere sig og book en tid, var det vores indtryk, at mange kunder syntes, det var noget bøvlet, siger varehuschefen, som sammen med de 110 medarbejdere i varehuset har check på corona-sikkerheden:

- Vi kan have max 250 kunder i butikken efter de nye regler. Her vil være opsynspersonale på, som vi også havde det i foråret og efteråret, sprit ved indgange og infodiske, afstandsmarkering og alle de forholdsregler, som hører sig til, forklarer Michael Nyrup.

Det vil fortsat være muligt at bestille med click & collect for dem, der foretrækker at klare indkøbene i webshoppen og hente dem i det lokale byggevarehus bagefter.

Michael Nyrup vil i forbindelse med genåbningen gerne opfordre til, at kunderne - specielt i forbindelse med påsken - bruger den udvidede åbningstid, så man undgår kødannelse foran varehuset.

- Jeg forventer ikke, at det bliver et problem, men vi forbereder os naturligvis, hvis det skulle blive det. Vi har personale foran bygningen, som holder øje med, at der ikke blive kødannelse, og vil desuden opfordre kunderne til at benytte sig af vores meget favorable åbningstider, som gør det muligt at handle fra klokken 8 til 20, siger Michael Nyrup, som tilføjer, at der i hverdagen normalt ikke er mere end 250 kunder i butikken ad gangen.

Det lokale Bauhaus er på samlet 12.000 kvadratmeter og er et af i alt 18 byggevarehuse i kæden herhjemme.