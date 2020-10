De gamle mekaniske målere skal nu byttes ud med digitale målere. Foto: Agner Ahm

Nu kommer der 8000 nye vandmålere

Holbæk - 16. oktober 2020 kl. 05:59

Forsyningsselskabet Fors A/S er netop gået i gang med første etape af udskiftningen af vandmålere hos 8000 vandkunder i Holbæk. Som omtalt i avisen for nylig skal de gammeldags målere udskiftes med nye, digitale modeller, som kan aflæses af både Fors A/S og af kunden selv.

- Der er mange fordele ved fjernaflæste målere. Blandt andet skal vores kunder ikke længere huske at indberette vandforbruget til os. Vandmåleren sender nemlig automatisk besked til os. Med den nye vandmåler kan man følge vandforbruget hele tiden på fors.dk/login eller via app'en MinForsyning. Det er noget, som flere af vores kunder efterspørger, fortæller kundedirektør Thomas Hopp fra Fors A/S i en pressemeddelelse.

Fors A/S fortæller også, at der er langt bedre mulighed for at mindske vandspild, da de nemmere kan finde utætheder i de vandledninger, der sender vandet ud til kunderne. Det giver både en miljømæssig og økonomisk gevinst.

Udskiftningen af de nye vandmålere foregår frem til foråret 2021. Det er firmaet John Jensen VVS, der udskifter målerne for Fors A/S.

- Vi har opdelt projektet i etaper, så alle ikke får skiftet på samme tid. Kunderne får et informationsbrev fra os, inden vi når til deres område. Så hvis der er nogen, der ikke har fået brev fra os endnu, så kommer det, inden vi når til området, siger Thomas Hopp.

Man kan læse mere på fors.dk/vandmaaler.